นักเตะอังกฤษแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
เขย่าตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เมื่อ เชลซี ส่งให้ มอร์แกน โรเจอร์ส กลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยการเซ็นสัญญาจาก แอสตัน วิลลา ด้วยค่าตัว 117 ล้านปอนด์
เพิ่ง โรเจอร์ส เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา หลังจากลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลก 2026 เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายที่ลอนดอนและเซ็นสัญญา 6 ปี พร้อมออปชั่นต่อสัญญาอีก 1 ปี
โรเจอร์ส เคยอยู่ทีมเยาวชนของ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน ก่อนย้ายสู่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในปี 2019 โดยสนิทกับ โคล พาล์เมอร์ ซึ่งทั้งคู่มีอายุ 16 ปี ณ เวลานั้น และในไม่ช้าก็เป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทีมเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีของซิตี้ที่คว้าแชมป์เอฟเอ ยูธ คัพ ในปี 2020
พาล์เมอร์ ไม่ใช่คนเดียวที่ โรเจอร์ส จะได้พบเจอที่ สแตมฟอร์ดบริดจ์ เขาคุ้นเคยกับ เลวี โคลวิลล์ และ รีซ เจมส์ อยู่แล้วจากการเล่นในทีมชาติอังกฤษ ขณะที่ โทซิน อดาราบิโอโย, เจมี่ กิตเทนส์, โรเมโอ ลาเวีย และเลียม เดแลป ต่างก็มาจากระบบอะคาเดมี่ของ แมนฯ ซิตี้ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญกว่านั้นคือเรื่องฟุตบอล และตำแหน่งของ โรเจอร์ส ในทีม เชลซี ว่าจะประจำการตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี พาล์เมอร์ เป็นนักเตะตำแหน่งที่ไม่ต่างกันมากนัก
โรเจอร์ส น่าจะเล่นทางด้านซ้ายเป็นหลัก โดยมี พาล์เมอร์ เล่นตรงกลางในตำแหน่งหมายเลข 10 หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ เอสเตวาโอ วิลเลียน, เปโดร เนโต และ จีโอวานี เควินดา นักเตะใหม่ แข่งขันกันเพื่อแย่งตำแหน่งทางด้านขวา
เชลซี มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบกองหลัง 4 คนในฤดูกาลหน้า แต่พวกเขาก็กำลังพิจารณาระบบกองหลัง 3 คนด้วยเช่นกัน ซึ่ง อลอนโซ่ เคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการคว้าแชมป์บุนเดสลีกากับไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่นในปี 2024
ระบบนั้นอาจทำให้ พาล์เมอร์ และ โรเจอร์ส เล่นร่วมกันในตำแหน่งหมายเลข 10 คู่กลาง ขณะที่ปีกจะถูกขอให้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กที่ลึกกว่า ซึ่งแน่นอนว่ามีหลายคนที่ เชลซี ไม่ถนัดบทบาทนี้
เชลซี ประสบปัญหาหลายอย่างในฤดูกาลที่แล้ว หนึ่งในนั้นคือการไร้ประตูติดต่อกัน 5 นัดภายใต้การคุมทีมของอดีตหัวหน้าโค้ช เลียม โรซิเนียร์ ซึ่งนำไปสู่การปลดเขาออกจากตำแหน่ง
ขณะที่ โรเจอร์ส ปีที่แล้วทำไป 14 ประตูและ 12 แอสซิสต์จากการลงเล่น 55 นัดในฤดูกาลที่แล้ว และจะเพิ่มพลังการโจมตีให้กับทีมอย่างแน่นอน ทั้งลูกฟรีและยิงไกลเป็นทีเด็ดอีกด้วย
เมื่อมองภาพรวมของทีมและสมมติว่าปีกอย่าง อเลฮานโดร การ์นาโช่ ถูกขายออกไป เชลซีจะมีกองหน้า 5 คนแข่งขันกันเพื่อแย่งตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น โจเอา เปโดร, นิโคลัส แจ็คสัน, เลียม เดแลป, เอ็มมานูเอล เอเมกา และ มาร์ค กุยอู ยังไม่นับปีกที่เล่นหน้าได้อีกด้วย
ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องปรับลดขนาดทีมหลังจากจบอันดับที่ 10 ในฤดูกาลที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เชลซี สามารถลงเล่นได้สูงสุดเพียง 51 นัดเท่านั้นในปีหน้า หากพวกเขาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้งสองรายการ