ซีรีส์ "บัวขาว" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ถือเป็นซีรีส์ของแฟนหมัดมวยที่น่าดูเป็นอย่างยิ่งสำหรับ “BUAKAW THE SERIES Dust, Sweat And Glory” ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของ บัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดกำปั้นชื่อก้องโลกขวัญใจชาวไทย
ซีรีส์ดังกล่าวเปรีบบเสมือนการสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่น ความมีวินัย ความอดทน และการพัฒนาตนเอง ควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะ Soft Power ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ
โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก การฝึกซ้อม การก้าวผ่านอุปสรรค จนก้าวขึ้นเป็นยอดนักมวยไทยระดับโลก ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกเป็นปลื้มที่มีซีรีส์เป็นของตัวเอง และได้ออนแอร์ผ่านโทรทัศน์
"ส่วนตัวรู้สึกตื่นตันใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเอง ซึ่งกว่าที่จะก้าวไปได้ชัยชนะบนเวทีเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง" บัวขาว เริ่มกล่าว
"เราต้องผ่านความอดทนอดกลั้นขนาดไหน เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องราวที่ก้าวไปด้วยขั้นตอน ตนเองคิดว่ามีใจที่วิเศษกว่าคนอื่น และเรื่องราวของตนมีแรงที่แรงที่ห้า ช่วยผลักดันให้สู้มาตลอด"
"ช่วงที่ผ่านมา ผมผ่านเรื่องราวต่างๆ ทุกย่างก้าวจนกลายเป็นประสบการณ์และก้าวมาถึงวันนี้ สำหรับนักแสดงที่รับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กก็คือ ลูกของน้องสาวแท้ๆ ของตนเอง"
"หนังเรื่องนี้ผมก็มีส่วนช่วยในการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ และเป็นผู้แนะนำในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเราที่ออกมาจากใจของบัวขาวจริงๆ ขณะที่บางส่วนก็เป็นการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยมันสมองของผู้กำกับ แต่สิ่งที่เราช่วยคือบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองว่าเป็นอย่างไร"
"สำหรับผมนั้นต้นทุนชีวิตมีแค่ 100 เดียว ถ้าวันนั้นแม่ไม่ให้เงิน ผมก็ไม่สามารถไปชกมวยกับเพื่อนๆ ได้ จาก้าวแรกในวันนั้น ทำให้ผมได้ชกมวยและก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ นอกจากนี้ หนังเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทำแค่ภาษาไทยอย่างเดียว แต่เราได้แปลเป็นภาษาอื่นเพื่อถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ด้วย"
สำหรับ “BUAKAW THE SERIES Dust, Sweat And Glory” เริ่มออนแอร์อย่างเป็นทางการไปแล้วในตอนแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหากใครอยากจะรับชม ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00–11.30 น. ทาง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
พร้อมรับชมผ่าน Facebook, TikTok และ YouTube เพื่อร่วมสัมผัสเรื่องราวชีวิตของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ที่สะท้อนพลังของความมุ่งมั่น ความพยายาม และแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ พร้อมร่วมผลักดันมวยไทยสู่การเป็น Soft Power ที่สร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติ