“มาดามแป้ง" โพสต์เชียร์ไทย แฟนบอลแห่คอมเมนต์ตั้งคำถาม ทำไมต้องจ่าย 199 ดูทีมชาติตัวเอง

“มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โพสต์เชียร์ทัพช้างศึกดวล สปป.ลาว ในศึกอาเซียน คัพ 2026 หน้าจออย่างใกล้ชิดแล้ว
ทว่าแฟนบอลหลายคนกลับหลุดโฟกัส ก่อนพร้อมใจกันตั้งคำถามสำคัญใต้โพสต์ดังกล่าวว่า "ทำไมคนไทยต้องยอมจ่ายเงิน 199 บาท เพื่อดูฟุตบอลทีมชาติตัวเอง?"
หลายคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็น มีดังนี้
“ปัดโธ่ ดีใจรัย คนไทยไม่ได้ดู”
“ไม่มีเงินก้อไม่มีสิทธิ์ได้ดูคับ”
“เด็กๆ ที่ชอบฟุตบอลจะได้ดูแบบนี้ยังไงครับ ลำพังเงินไป รร.ยังลำบาก”
“เชียร์ไปเถอะครับอีกคนนับ ล้านเค้าก็ไม่ได้ดูไม่ได้เชียร์ด้วย”
“มาดามอ่านคอมเม้นด้วยนะ”
“ในยุคที่ต้องเสียตังค์ดูบอลทีมชาติ”
“เสียดาย เด็กๆ ช้างเผือก ห่างไกลไม่มีโอกาส ได้ดูพี่ๆ แล้วน้องๆช้างเผือก จะมาแทนพี่ๆได้ยังไง นักบอลเก่งๆที่ลงสนามวันนี้ เขาคือ ช้างเผือกเมื่ออดีต ได้ดู ได้โอกาส แต่วันนี้ ต้องฟังคนอื่นเล่าให้ฟัง ทีมชาติใครยิงเข้าประตู บอลโลกรอบสุดท้าย 64 ทีมปีโน้นๆๆๆ เราก็ยังคงไม่ได้ไป ถ้าการจัดการภายในเป็นแบบนี้”
“สุดแต่คุณ แล้วคนไทยหละก็ดูแต่ไฮไลท์ไป555”
“คนไทยหลายล้านคนไม่มีโอกาสเหมือนคุณครับ นายก”