"ธนภัทร" สุดเจ๋ง ซิวแชมป์ชายเดี่ยวเทนนิส M15 บาหลี

"พัตเตอร์" ธนภัทร บุศราวงศ์ นักเทนนิสไทย มือ 1,795 ของโลก ที่มาจากรอบคัดเลือก คว้าแชมป์ชายเดี่ยว ด้วยการเอาชนะ เรียวกิ มัตสึดะ มือ 774 ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6, 6-3 และ 7-5 ในรอบชิงชนะเลิศ ศึกเทนนิสอาชีพชาย เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "M15 บาหลี" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 504,450 บาท ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.69
ธนภัทร ได้แชมป์ชายเดี่ยว ในเวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เป็นรายการแรก รับคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน และเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65,376 บาท