ติ๊กต่อกดังอัดคลิปขอโทษ ปมตั้งคำถามทำไมคนชอบดูบอล ยันแค่อยากรู้ ไม่มีเจตนาด้อยค่ากีฬา

ผู้ใช้ TikTok ชื่อดังอย่าง @sttellerx ที่เคยออกโพสต์คลิปตั้งคำถามว่า “ทำไมคนชอบดูบอล” พร้อมงงว่า ความสนุกของการเตะบอลคืออะไร? แล้วผู้ชาย 20 คน วิ่งไล่บอลลูกเดียว สนุกตรงไหน? ก่อนจะมีกระแสดราม่าถล่ม เพราะในคลิปดังกล่าว เหมือนมีการใช้คำพูดเชิงด้อยค่าความชอบของผู้อื่น และการเปรียบเทียบที่มองข้ามจิตวิญญาณของกีฬา ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับแฟนบอลและคนที่ดูฟุตบอลเป็นจำนวน
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงต่อในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ในคลิปเจ้าตัวอธิบายว่า “คือไอ้คลิปที่ผมถามว่า ทำไมคนถึงชอบฟุตบอลเนี่ย เริ่มดราม่ากันเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟัง ซผมจะไม่บอกว่าผมถูก เพราะทุกคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่ผมอยากให้คุณฟังผมให้จบก่อน แล้วคุณ ค่อยคอมเมนต์ ในคลิปนี้ ซึ่งถ้าคุณยังคอมเมนต์ โดยที่ไม่ฟังผม ไม่สนใจเหตุผลที่ผมพูดไป ก็เรื่องของคุณครับ เพราะผมไม่ได้มีหน้าที่จะต้องทำให้ทุกคนเข้าใจผม
ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ฟังผมตั้งแต่แรก เพราะคุณมีอคติ ก็แปลว่ายังไงผมพูดไป คุณก็ไม่เข้าใจผม โอเคนะ ที่ผมบอกว่าเอ้ยกีฬาบอลสำหรับผม ที่ไม่ดูบอลเนี่ย มันคือคน 20 คน วิ่งตามลูกบอลหนังลูกกลมๆ ผมมองว่ายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าภาพรวมก็คือ การที่คน 20 คนวิ่งตามลูกบอลหนึ่งลูก แค่มันอาจจะมีแท็กติค ทีมเวิร์ค หรือว่าเรื่องอื่นๆอยู่ข้างหลัง ซึ่งผมก็ต้องขอโทษ ถ้าคำที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะสะกิดต่อมพวกคุณเกินไป แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือคุณจะเถียงว่าเฮ้ย กีฬานี้มันไม่ใช่การวิ่งตามลูกบอลหนึ่งลูกเพื่อทำคะแนนจริงๆ
สิ่งที่ผมถามไปเนี่ย ผมต้องการที่จะถามกันจริงๆว่า ทำไมคุณถึงชอบมัน ในเมื่อคนที่มาตอบจริงๆ ว่าทำไมถึงชอบเนี่ย ก็ยังมีหลายเหตุผลเลยว่า อาจจะชอบเพราะเพื่อนชวนเล่น ชอบเพราะว่าชอบนักกีฬาคนนี้ หรือว่าชอบตอนที่ว่ารู้สึกเหนือกว่า ชนะฝั่งตรงข้ามได้ เพราะฉะนั้น ในขณะที่คนที่เขาชอบดูบอลเนี่ย มาตอบเนี่ย มันยังมีเหตุผลหลากหลายขนาดนี้
ผมก็แค่ต้องการจะถามว่าทำไมคุณถึงชอบมัน แล้วมีด้วยนะคนที่บอกว่าให้ผมไปเสิร์ชเอไอไปหาข้อมูลเอาเอง ผมถามคุณกลับบ้าง ถ้าการที่เอไอหรือว่ากูเกิลจะมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ มันก็ต้องมีคนเคยถามคำถามนี้มาก่อนแล้วไหม มันถึงมีฐานระบบข้อมูลตรงนี้ให้มาตอบผมได้ ถูกป๊ะ หรือที่มีคนถามว่าเอ้าแล้วอย่างงี้ ทำไมผมถึงเรียนศิลปะ ผมชอบศิลปะทำไม ผมก็แค่จะตอบคุณว่า เอ้ากูไม่ได้ชอบ ที่กูเรียนอยู่เนี่ย ยังอยากลาออกเลย แต่ว่าที่ผมเรียน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุด
การที่คนคนหนึ่งเลือกทำอะไร ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชอบมันเสมอไป มันอาจจะเป็นเพราะว่า เขาทำมันได้ดีกว่าเรื่องอื่นเฉยๆ เพราะฉะนั้นในคลิปนั้นที่มีดราม่าเนี่ย ผมก็ต้องขอโทษก่อนเลย ว่าเออผมใช้คำที่มันอาจจะไม่โอเคจริงๆ หรือว่าอาจจะทำร้ายความรู้สึก หรือว่าอาจจะดูเป็นการโจมตีคนที่ชอบฟุตบอลจริงๆ แต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีพวกคุณเลย ผมแค่ต้องการจะถามจริงๆโอเคนะครับ”