"อาร์เซนอล" เล่นของสูง ทาบ "วินิซิอุส" เหลือสัญญา 1 ปี

อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ สอบถามเบื้องต้น วินิซิอุส จูเนียร์ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง รีล มาดริด มีโอกาสย้ายทีมหรือไม่
ทีมของ โชเซ มูรินโญ กำลังพิจารณาซื้อ ยาน ดิโอม็องเด ปีกดาวรุ่ง อาร์เบ ไลป์ซิก ส่งผลให้ "เดอะ กันเนอร์ส" ตรวจสอบสถานะของ วินิซิอุส ตามกระแสข่าวลือที่อนาคตไม่แน่นอน
ตัวรุกวัย 26 ปี ใช้บริการเอเยนต์ค่ายเดียวกับ ดิโอม็องเด ซึ่งเป็นเป้าหมายของ ทีมย่านลอนดอนเหนือ อยู่เช่นกัน และยังได้รับความสนใจจากสโมสรลีกซาอุดิอาระเบีย ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา
วินิซิอุส เป็นกองหน้าบนลิสต์ของ "ปืนใหญ่" รวมถึง ฮูเลียน อัลวาเรซ, ดิโอม็องเด และ แบรดลีย์ บาร์โคลา
ลิเวอร์พูล ถูกยกเป็นเต็ง 1 คว้า บาร์โคลา แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลง กรณี ปารีส แซงต์ แชร์แมง ชวด ดิโอม็องเด เนื่องจาก "ราชันชุดขาว" กำลังเร่งปิดดีลเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้
วินิซิอุส เหลือสัญญา 1 ปี และอาจจำเป็นต้องขายแทนเสียแบบฟรีๆ ซัมเมอร์ปี 2027 กรณีการเจรจาต่อสัญญาล้มเหลว
อดีตนักเตะ ฟลาเมงโก ยิง 128 ประตู จาก 8 ซีซัน ที่ซานติอาโก เบร์นาบิว แพ้การโหวต "บัลลง ดอร์" แก่ โรดรี มิดฟิลด์ชาวสเปน ปี 2024
"เดลี เมล" รายงาน กาเบรียล มาร์ติเนลลี อาจถูกขาย เนื่องจาก มิเกล อาร์เตตา กุนซือชาวสเปน ต้องการอัพเกรดแดนหน้า
ทีมของ อาร์เตตา ปล่อย เลอันโดร ทรอสซาร์ ย้ายไป เบซิกตัส เรียบร้อยแล้ว และประกาศคว้า คริสตอส โซลิส ปีกชาวกรีซ จาก คลับ บรูจจ์ ค่าตัว 34 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,520 ล้านบาท)