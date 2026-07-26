สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ผนึกเทศบาลนครตรัง เปิดโครงการแข่งขันอีสปอร์ต

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาเวลา ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายกัมปนาท อินทองมาก เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬา E-Sport เทศบาลนครตรัง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา
อีสปอร์ต พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน การฝึกซ้อม และการคิดเชิงกลยุทธ์ พร้อมยกระดับวงการกีฬาอีสปอร์นต (E-Sport) ของจังหวัดตรังให้ก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครตรังร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือ AIS ซึ่งเล็งเห็นถึงการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ตในยุคดิจิทัล และโอกาสในการต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับอาชีพ
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษา มีทีมสมัครเข้าร่วม 82 ทีม โดยผ่านการแข่งขันรอบออนไลน์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เพื่อคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดตรังเข้าร่วมการแข่งขัน AIS eSports S Series Thailand Championship 2025 และประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมสมัครเข้าร่วม 5 ทีม
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เทศบาลนครตรังมุ่งหวังให้การแข่งขันเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา E-Sport ได้แสดงฝีมือ สร้างประสบการณ์ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป