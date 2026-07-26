ศิลปินดังมามี เอ็มบาเย ได้รับเลือกขับร้องเพลงประจำศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย มามี เอ็มบาเย ศิลปินชาวเซเนกัล ได้รับเลือกให้เป็นผู้ประพันธ์และขับร้องเพลง เทรังกา (Teranga) เพลงประจำมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ “ดาการ์ 2026” ที่ประเทศเซเนกัล เพลงนี้สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก และการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปแอฟริกา โดยรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก มีผู้รับชมกว่า 2,000 ล้านคน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า ประเทศเซเนกัล กำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ครั้งที่ 4 หรือ ยูธโอลิมปิกเกมส์ “ดาการ์ 2026” อย่างเต็มที่ โดยการแข่งขันสำหรับนักกีฬาอายุระหว่าง 14-18 ปีรายการนี้ ซึ่งมีร่วม 200 ประเทศ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองดาการ์
ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทย กล่าวต่อว่า ล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้เลือก มามี เอ็มบาเย ศิลปินชาวเซเนกัล ให้เป็นผู้ประพันธ์และขับร้องเพลง เทรังกา (Teranga) เพลงประจำมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ “ดาการ์ 2026” โดยเพลงนี้สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก และการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปแอฟริกา ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ที่มีผู้รับชมกว่า 2,000 ล้านคน ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ มามี เอ็มบาเย เริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวงดนตรีหญิงล้วนชื่ออะลิฟ (Alif) ในปี 1997 ก่อนจะผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยว นอกจากนี้ เธอยังเป็นนักแสดงมากฝีมือที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากเวทีเฟสปาโก (Fespaco) และโซติกุย อวอร์ดส (Sotigui Awards) จากบทบาทการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Dent pour Dent เมื่อปี 2023
สำหรับมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 4 “ดาการ์ 2026” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล จะมีการแข่งขันทั้งหมด 25 ชนิดกีฬา ชิง 153 เหรียญทอง โดยนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 26 คน จาก 10 สมาคมกีฬา แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 16 คน และนักกีฬาหญิง 10 คน