"ปรัชญา" จับคู่นักหวดอินเดีย คว้ารองแชมป์ชาลเลนเจอร์ 125 ที่อเมริกา

"ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสไทย มือคู่ 98 โลก จับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา มือคู่ 95 โลก จากอินเดีย แพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่น คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ เทรย์ ฮิลเดอร์แบรนด์ มือคู่ 107 โลก กับ เจเจ เทรซี มือคู่ 33 โลก 0-2 เซต 3-6, 6-7(2-7) ในการแข่งขันประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ศึกเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ทัวร์ ระดับ 125 รายการ "แครนบรูค เทนนิส คลาสสิก" ชิงเงินรางวัลรวม 177,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3,934,710 บาท) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น
ปรัชญา กับ ปูนาชา ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 5,760 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 193,700 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 75 แต้ม ส่วนคู่แชมป์รับ 9,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 332,900 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 125 แต้ม
ภาพ : FB Cranbrook Tennis Classic
ปรัชญา กับ ปูนาชา ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 5,760 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 193,700 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 75 แต้ม ส่วนคู่แชมป์รับ 9,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 332,900 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 125 แต้ม
ภาพ : FB Cranbrook Tennis Classic