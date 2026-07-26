xs
xsm
sm
md
lg

ดราม่า "โจชัว" คัมแบ็ก รอดถูก 2 นับ ชนะน็อก "เพรนกา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แอนโธนี โจชัว
แอนโธนี โจชัว อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต เอาตัวรอดจากถูกนับ 2 ครั้ง ชนะน็อก คริสเตียน เพรนกา จาก แอลเบเนีย ไฟต์คัมแบ็กที่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นักชกชาวสหราชอาณาจักร ขึ้นสังเวียนครั้งแรก นับตั้งแต่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ที่ประเทศไนจีเรีย ส่งผลให้สูญเสีย ซินา กามี กับ ลาติฟ อโยเดเล 2 เพื่อนสนิท

กองเชียร์ฮือฮาตั้งแต่ยกแรก โจชัว โดนอัปเปอร์คัตของ เพรนกา นักชกรองบ่อน แค่ 20 วินาทีแรก และล้มลงอีกไม่นานนับจากนั้น

ตามสถานการณ์ โจชัว กำลังจะแพ้แบบพลิกล็อกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์มวยรุ่นยักษ์ แต่ยังพลิกสถานการณ์โดยยิงหมัดขวาจน เพรนกา ล้มลง ก่อนกรรมการบนเวทีสั่งยุติการชก

กำปั้นวัย 36 ปี กล่าว "มันมากกว่าพลังหมัด มันคือจิตวิญญาณ หมัดนั้นเพื่อ ซินา, แลตซ์ (ลาติฟ) และครอบครัว มันเจ็บปวดแม้เพียงพูดถึง ทำใจลำบาก"

ไฟต์ โจชัว ปะทะ ไทสัน ฟิวรี 2 ยอดมวยรุ่นยักษ์แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งแฟนๆ รอคอยมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ กำลังจะอุบัติขึ้น โดยเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอวัน-เวลาและสถานที่