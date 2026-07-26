“เฮอร์เบิร์ต” นำสามวันติด ลุ้นแชมป์ลิฟกอล์ฟ ยูเคฯ

ลูคัส เฮอร์เบิร์ต ดาวเด่นจากทีม Ripper GC ฟอร์มแรงต่อเนื่อง เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 196 ในศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอมฯ ที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ โบรสัน เดอแชมโบ โปรดังชาวอเมริกัน ยังรั้งที่อันดับสองด้วยสกอร์ตามหลัง 3 สโตรค
ศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอม พรีเซนเต็ดบาย เจซีบี 2026 มีนักกอล์ฟ 57 คนจาก 13 ทีม ลงแข่งขันที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,332 หลา พาร์ 72 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้ จบรอบสาม ลูคัส เฮอร์เบิร์ต ผู้เล่นทีม Ripper GC ซึ่งทำสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่รอบแรก เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 196
ลูคัส เฮอร์เบิร์ต โปรวัย 30 ปีจากออสเตรเลีย เผยหลังเกมว่า "ผมสนุกกับการได้เป็นผู้นำ มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เล่นร่วมกับไบรสันในช่วงสองวันที่ผ่านมา และจะได้เล่นด้วยกันอีกในวันพรุ่งนี้ บรรยากาศในสนามดีมาก เวลาที่คุณเป็นผู้นำ คุณจะได้รับพลังบวกเสมอ ผมคิดว่าบางทีการเล่นภายใต้ความกดดันอาจจะช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมา"
ขณะที่ ไบรสัน เดอแชมโบ กัปตันทีม Crushers GC หวดรอบสามได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 ยังคงตามต่อที่อันดับสองด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 199 โดยมี ไทร์เรลล์ แฮตตัน ผู้เล่นทีม Legion XIII ชาวอังกฤษ หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201
ส่วนการแข่งขันประเภททีม ทีม Ripper GC ที่มี คาเมรอน สมิธ จอมเก๋าชาวออสเตรเลียน ในฐานะกัปตันทีมที่เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 นำทีมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงเป็นวันที่สามด้วยสกอร์รวม 41 อันเดอร์พาร์ จากผลงานของ ลูคัส เฮอร์เบิร์ต (69), มาร์ค ลิชแมน (71) และทราวิส สมิธ (78) โดยมีทีม Crushers GC รั้งอันดับสองด้วยสกอร์รวม 32 อันเดอร์พาร์