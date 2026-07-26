“สิงห์” เดินหน้าสนับสนุนสองรายการเมเจอร์

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เดินหน้ากลยุทธ์ โกลบอล สปอร์ตส์ พาร์ทเนอร์ชิพ ประกาศต่อสัญญาเป็นพันธมิตรด้านเบียร์อย่างเป็นทางการของกอล์ฟ ดิ โอเพ่น ศึกเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรกับรายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์ของกอล์ฟหญิงเป็นครั้งแรก ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2026–2028
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของความร่วมมือกับ ดิ โอเพ่น สะท้อนแนวทางของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและนักกอล์ฟไทย ไปจนถึงการแข่งขันระดับเมเจอร์ ขณะเดียวกัน เรายังได้ขยายความร่วมมือสู่ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟอย่างครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิง พร้อมเชื่อมโยงแบรนด์ไทยกับแฟนกอล์ฟทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2028”
สิงห์ยังต่อยอดความร่วมมือผ่านกิจกรรม “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาลเลนจ์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2026 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คน ก่อนคัดเลือกผู้ชนะรวม 8 คน เดินทางไปชมการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 และเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ครั้งที่ 50 ที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม
ทั้งนี้กอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี จัดขึ้นเป็นปีที่ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 336 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์ เซนต์ แอนส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้