สื่อ-แฟนบอลสับ “อินฟานติโน” เหตุร่อนจดหมายอวยอาร์เจนตินา ทั้งที่ฟีฟ่ากำลังสอบเหตุตะลุมบอน

สื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ประโคมข่าวกรณี จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ส่งจดหมายส่วนตัวถึง คลาวดิโอ ทาเปีย ประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (เอเอฟเอ) เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลโลก 2026
สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรง คือเนื้อหาในจดหมายที่อินฟานติโนเลือกใช้คำชื่นชมทัพฟ้าขาว” ว่ามี “ความเป็นมืออาชีพ ความทุ่มเท และใส่ใจในรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง”
คำชมนี้สวนทางกับภาพความเป็นจริง เพราะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่า เพิ่งประกาศตั้งโต๊ะสอบสวนเหตุนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชอาร์เจนตินา ที่วิ่งกรูเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายและตะลุมบอนกับผู้เล่นทีมชาติสเปน หลังสิ้นเสียงนกหวีดนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามถึงมาตรฐาน และความเป็นกลางของฟีฟ่า ว่าจะกล้าลงดาบลงโทษอาร์เจนตินาอย่างยุติธรรมหรือไม่ ในเมื่อหัวเรือใหญ่ขององค์กรยังร่อนจดหมายอวยไส้แตกขนาดนี้
นอกจากคดีรุมทำร้ายคู่แข่งแล้ว ทีมชาติอาร์เจนตินายังโดนสอบสวนพฤติกรรมฉลองชัยชนะด้วยป้ายแบนเนอร์การเมืองเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ในรอบก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎระเบียบของฟีฟ่าอีกด้วย