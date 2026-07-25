ช้างศึกดุยำสปป.ลาว 5-0 เปิดหัวบอลอาเซียนคัพ 2026

ทัพช้างศึกประเดิมหรู ไล่ยำเจ้าถิ่น สปป.ลาว ที่เหลือผู้เล่น 10 คน 5-0 เก็บ 3 คะแนนเต็ม เปิดหัวฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม บี พร้อมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูง
เกมนี้ แข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาว หลัก 16 ทัพช้างศึกเปิดฉากบุกใส่ทันที และได้ประตูนำเร็วในนาทีที่ 11 จากลูกโหม่งของ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ก่อนที่นาทีที่ 27 คคนะ คำยก จะมาซัดประตูให้ทีมชาติไทยหนีเป็น 2-0
หลังจากนั้น เพชรดาวัน สมสนิท ของเจ้าถิ่น มาโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม ในนาทีที่ 43 ทำให้ สปป.ลาว ต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน ตั้งแต่ครึ่งแรก
เข้าสู่ครึ่งหลัง ทีมชาติไทย มาได้เพิ่มอีก 3 ประตู จาก ยศกร บูรพา นาทีที่ 49, สารัช อยู่เย็น นาทีที่ 52 และ คคนะ คำยก ในนาทีที่ 59 ส่งผลให้ทัพช้างศึกบุกไปเอาชนะขาดลอย 5-0
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สอง พบกับ มาเลเซีย ทีมอันดับ 136 ของโลก ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ซื้อบัตรได้แล้วที่ >> https://shorturl.asia/zlmX2 และถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now