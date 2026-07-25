โซเชียลฉะยับนักตบกัมพูชา จับมือหนุ่มไทยเสร็จก้มเช็ดเท้าทันที "ยามีน” อัดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำ

แม้ทัพลูกยางหนุ่มไทยจะล้างตาถอนแค้นกัมพูชาได้สุดสะใจ 3-0 เซต ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ศึกซีวี คัพ 2026 สนาม 2 แต่หลังจบแมตช์กลับมีประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ เมื่อมีคลิปเผยแพร่จังหวะก่อนเริ่มเกมที่นักกีฬาทั้งสองทีมเดินจับมือกันตามธรรมเนียม ทว่านักกีฬากัมพูชาหลายคนกลับนำมือไปเช็ดที่เท้าทันทีหลังจับมือกับนักกีฬาไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงเรื่องมารยาทและการให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพ
โดยแฟนกีฬาจำนวนมากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติคู่แข่งขัน ขณะเดียวกัน ยังมีผู้แสดงความเห็นว่าควรรอฟังคำชี้แจงจากนักกีฬาหรือทีมงานกัมพูชา เนื่องจากจากคลิปเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถสรุปเจตนาของการกระทำดังกล่าวได้
ด้าน “ยามีน” กฤษฎา นิลไสว อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ก็ได้โพสต์ประเด็นนี้ผ่านเพจของตัวเอ Mine วัยรุ่นมาลี V2 ด้วยว่า “ไปหาดูคลิปกันเอาเองนะครับ เพื่อนบ้านเรา จับมือนักกีฬาของเราเสร็จ เอามือไปเช็ดตีนซะงั้น หาดูคลิปกันเอานะครับ แล้วก็ทำกันทั้งทีม แบบนี้ก็ไม่ควรนะ เมี่ยงป๊ะๆ”