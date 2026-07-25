“บอ บู๋” ซัดกลุ่มบอลอวตาร นำตนไปแขวนก่อนเข้ามารุมด่า ชี้เป็นศูนย์รวมขี้แพ้หลบหลังจอ

“บอ บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร คอลัมนิสต์ ผู้บรรยายฟุตบอล และนักวิเคราะห์ฟุตบอลคนดัง เผยในช่วงหนึ่งของคลิปคอนเทนต์ล่าสุดในช่องยูทูป บอ บู๋ Channel ว่า หลังทราบเรื่องจากรุ่นน้องว่าตนเองถูกกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนำตนเองไปโพสต์ และรุมล้อเลียน ด่าทอด้วยคำหยาบคาย เช่น "ไอหงอกสลิ้งแตก" จากกรณีที่ตนเองเขียนโพสต์แซว เอลเลียน แอนเดอร์สัน แข้งดาวรุ่งแมนฯซิตี้
อย่างไรก็ตาม บอ บู๋ ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับการถูกนำไปแขวน พร้อมยอมรับตามตรงว่าการโพสต์เรียกกระแสในเฟซบุ๊คสร้างรายได้ให้อย่างงาม ยิ่งมีคนสนใจ มีคนเข้ามากดไลก์ กดแชร์ หรือนำไปแขวน ก็ยิ่งส่งผลดีต่อยอดการเข้าชมและรายได้ แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าตัวยอมไม่ได้จนต้องออกมาสวนกลับ คือเมื่อเข้าไปตรวจสอบโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาด่า กลับพบว่าเป็น "บัญชีอวตาร" ที่ไม่มีตัวตนจริง แถมยังตั้งค่าล็อกโปรไฟล์เอาไว้
บอ บู๋ เผยในคลิปว่า “วันนี้มีคนส่งมาให้ดู คือ ผมชอบโดนเอาไปแขวนเข้าใจได้ เขาส่งมาให้ดูเป็นกลุ่มฟุตบอลกลุ่มหนึ่ง ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน น้องเขาส่งมาให้ดู บอกพี่ดูดิ พี่ชอบโดนกลุ่มนี้เอาไปแขวน ผมก็ตกใจว่าแขวนเรื่องอะไร ก็มาเห็นว่าแขวนเรื่องแซว เอลเลียน แอนเดอร์สัน ราชาแห่งแมนเชสเตอร์
ผมก็โพสต์ไปแหละ เพราะในเฟซบุ๊ค พูดตรงๆรายได้มันดี ยิ่งมีคนสนใจเยอะๆ มีคนมากดไลก์ มีคนมากดแชร์ มีคนมาดู มาแขวนนี่ยิ่งชอบเลย เขาก็ด่าผมนะ ว่า ไอบู๋เนี่ย ไปแซว เอลเลียน แอนเดอร์สัน ไอบู๋เนี่ย ไอหงอกสลิ้งแตก แล้วคนนั่นก็ด่า คนนี่ก็ด่า จิกหัวด่า ผมก็เข้าไปดูโปรไฟล์ ก็เห็นว่าอวตาร แถมล็อคโปร์ไฟล์ มึ_เป็นอวตารแล้วจะล็อคโปรไฟล์หาป้ามึ_หรอ ไอสั_ มึ_เป็นอวตารก็พอ ไม่ต้องทะลึ่งล็อคโปรไฟล์ ไอส้นตี_
คือผมไปไล่ดูในกลุ่มนี่เนียะ แ_่งเหมือนเป็นแหลางรวมพวกขี้แพ้ อยู่หน้าจอคอม ไอ้พวกสไลด์หนอนอยู่หน้าจอคอม แล้วก็มารวมกลุ่มกัน เหมือนเป็นสังคมของพวกขี้แพ้ที่จะคอยด่าชาวบ้าน โดยที่ตัวเองก็ไม่มีตัวตน ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร ที่มารวมตัวกัน ระบายสันดานดิบออกมา แล้วก็มาบอกผมสลิ้งแตก“
“สลิ้งแตกนี่พวกมึ_หรือเปล่า ผมจะมาสลิ้งแตกเรื่องอะไร ผมจะสลิ้งแตกเรื่องอะไร เรื่องแอนเดอร์สัน บอกแมนฯซิตี้ เป็นราชาแห่งแมนเชสเตอร์ _ู 56 แล้วครับ ดูบอลมาเยอะ ผ่านความสุขสันต์ ผ่านความเจ็บปวดมาน้องๆหนูๆ _ูจะมาสลิ้งแตกอะไรอีก ตกลงใครกันแน่ ที่สลิ้งแตก แล้วมาบอกเรา สลิ้งแตกบ้าง ตุ๋ยดุ่ยบ้าง อ่านแล้วแ_่งโคตรตลกอะ ปัญหาอ่อนดี นี่คือศูนย์รวมพวกเด็กคลอดทางตูด ไอกลุ่มฟุตบอลนี้”