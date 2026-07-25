“เฮอร์เบิร์ต” นำต่อครึ่งทางศึก ลิฟกอล์ฟ ยูเคฯ

ลูคัส เฮอร์เบิร์ต ดาวเด่นจากออสเตรเลีย รักษาฟอร์มแรงหวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวมสองวันนำต่อที่ 17 อันเดอร์พาร์ 127 หลังผ่านครึ่งทางศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอมฯ ที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี ไบรสัน เดอแชมโบ จอมแกร่งจากสหรัฐฯ ตามมาที่อันดับ 2 ด้วยสกอร์ตามหลัง 4 สโตรค
ศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอม พรีเซนเต็ดบาย เจซีบี 2026 มีนักกอล์ฟ 57 คนจาก 13 ทีม ลงแข่งขันที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,332 หลา พาร์ 72 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้ ผ่านครึ่งทางปรากฎว่าลูคัส เฮอร์เบิร์ต ผู้เล่นทีม Ripper GC ซึ่งหวดสถิติสกอร์ต่ำสุดต่อรอบที่ 11 อันเดอร์พาร์ในวันแรก รักษาฟอร์มแรงหวดอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 1 อีเกิ้ลกับ 7 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ นำประเภทบุคคลต่อด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 127 ขณะที่ ไบรสัน เดอแชมโบ กัปตันทีม Crushers GC เก็บได้ 5 อันเดอร์พาร์ 67 ยังคงตามต่อที่อันดับสองด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131
เฮอร์เบิร์ต นักกอล์ฟวัย 30 ปี เผยหลังรักษาตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่สองว่า “ถ้าเมื่อวานไม่ได้ทำสกอร์ได้ดีขนาดนั้น ก็คงไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดหรือกังวลกับฟอร์มในวันนี้ รู้สึกเหมือนว่าเราเล่นแย่ลงไปมาก ผมแค่พยายามมองทุกอย่างตามความเป็นจริง เพราะจริงๆ แล้วผมก็ยังเล่นได้ดีใช้ได้เลย ผมเรียกโมเมนตัมกลับมาได้ในช่วง 9 หลุมหลัง ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่พอทำเบอร์ดี้ได้แล้วมักจะกลับมาทำพลาดเอง"
ขณะที่ ไทร์เรลล์ แฮตตัน สมาชิกทีม Legion XIII ชาวอังกฤษ ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134 โดยมี บยอง ฮุน อัน จากเกาหลีใต้ และ ชาร์ลส์ ฮาวเวลล์ เดอะ เธิร์ด จากสหรัฐฯ ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 9 อันเดอร์พาร์ 135
ส่วนประเภททีม Ripper GC นำต่อที่สกอร์รวม 37 อันเดอร์พาร์ จากผลงานอันยอดเยี่ยมของเฮอร์เบิร์ต รวมถึง มาร์ค ลิชแมน (68), คาเมรอน สมิธ (67) และทราวิส สมิธ Travis Smyth (69)