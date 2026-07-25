“บาส-เฟม” พ่ายเจ้าถิ่นชวดชิงแบดมินตันไชน่าโอเพ่น

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 4 ของโลก พ่ายให้กับ เกา ซินวา และ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 6 ของโลกจากจีน 0-2 เกม 21-23, 19-21 ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน ไชน่า โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่เมืองฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา
“บาส” กับ “เฟม” ยุติเส้นทางเอาไว้เพียงที่รอบรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตามถือเป็นผลงานผลงานที่ยอดเยี่ยม ก่อนทั้งคู่มีแมตช์ภารกิจสำคัญทำศึกแบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม นี้ ที่อินเดีย