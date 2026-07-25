“ต้นไม้” ควงหนุ่มอเมริกันคว้าแชมป์ชายคู่ “พัตเตอร์” สุดเจ๋งชิงชายเดี่ยวเทนนิส M15 บาหลี

"ต้นไม้" ธนภัทร นิรันดร นักเทนนิสไทย กับ อเล็กซานเดอร์ ชาง มือคู่ 970 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวาง 1 ของรายการจากญี่ปุ่น ไทเซ อิชิคาวะ มือคู่ 314 ของโลก กับ ฮิคารุ ชิราอิชิ มือคู่ 543 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 7-5 ในรอบชิงชนะเลิศ ชายคู่ ศึกเทนนิสอาชีพชาย เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "M15 บาหลี" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 504,450 บาท ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 ก.ค.69
ธนภัทร คว้าแชมป์ชายคู่ได้เป็นครั้งแรกในเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ และได้คะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน นอกจากนั้น ธนภัทร กับ อเล็กซานเดอร์ ชาง ได้เงินรางวัลไปแบ่งกัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,275 บาท
ด้าน "พัตเตอร์" ธนภัทร บุศราวงศ์ นักเทนนิสไทย มือ 1,795 ของโลก ยังคงฟอร์มร้อนแรง กรุยทางมาตั้งแต่รอบคัดเลือก ได้ลุ้นแชมป์ชายเดี่ยว หลังเอาชนะ อเล็กซานเดอร์ ชาง มือ 1,319 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 6-3, 6-7(5-7) และ 6-3 ในรอบรองชนะเลิศ ธนภัทร เข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ เรียวกิ มัตสึดะ มือ 774 ของโลกจากญี่ปุ่น