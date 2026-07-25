ยกเหล็กส่ง 12 จอมพลังลุยศึกยุวชนและเยาวชนเอเชียที่อุซเบกิสถาน

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมส่งจอมพลังรุ่นเล็กและรุ่นกลางชายหญิง รวมทั้งหมด 12 คน ไปสู้ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการก้าวสู่ทีมชาติรุ่นใหญ่ต่อไป
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมส่งนักกีฬายุวชนและเยาวชนทีมชาติไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2569 ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศ อุซเบกิสถาน
โดยประเภทยุวชน 5 คน ได้แก่ นายธโนดม รักจันทร์ รุ่นยุวชนชาย 55 กิโลกรัม, นายกฤติพงษ์ ทศหล้า รุ่นยุวชนชาย 60 กิโลกรัม, นายณัฏฐกิตติ์ งามวิไล รุ่นยุวชนชาย 65 กิโลกรัม, นายวิชญะ ประทุมตา รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม และ นายนันทวุฒิ พวงบุบผา รุ่นยุวชนชาย 75 กิโลกรัม
ส่วนประเภทเยาวชน 7 คน แบ่งเป็นเยาวชนหญิง 4 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วงษ์หาจักร รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม, นางสาวณัฐชา แก้วน้อย รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม, นางสาวเยาวเรศ เพิ่มแก้ว รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม และ นางสาวณัฐนิชา การะเกด รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม ขณะที่เยาวชนชาย 3 คน ได้แก่ นายภาณุเดช ปานกรด รุ่นเยาวชนชาย 65 กิโลกรัม, นายก้องหล้า พรมดวงศรี รุ่นเยาวชนชาย 75 กิโลกรัม และนายประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ รุ่นเยาวชนชาย 95 กิโลกรัม
นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวต่อว่า การส่งนักกีฬารุ่นเล็กและรุ่นกลางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อหาประสบการณ์บนเวทีระดับนานาชาติ สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในประเภทยุวชน เป็นชุดที่สมาคมฯ เพิ่งเรียกเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
“จากการเก็บตัวมาจนถึงเวลานี้ได้ประมาณเกือบ 5 เดือน สมาคมฯ ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาเป็นที่น่าพอใจตามลำดับ แต่คงต้องดูกันในระยะยาวว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะด้านจิตใจจะสู้หรือถอย เพราะกีฬายกน้ำหนักนั้นหนักสมชื่อ ถ้าใครพร้อมสู้ สมาคมฯ พร้อมติดปีกเสริมเขี้ยวเล็บให้เหมือนทีมชาติรุ่นพี่ที่เคยทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ์แก่แฟนกีฬาชาวไทย” นายปรัชญา กล่าว