“จารวี” ครองแชมป์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ แบบนำรวดม้วนเดียว

จารวี บุญจันทร์ โปรสาวมืออันดับ 154 ของโลก ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 นำรวดม้วนเดียวคว้าแชมป์”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ โอเพ่น 2026” ที่สนามวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ ณัฐริกา เสนสาย ไปเพียงสโตรกเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า โปรว่าน-จารวี บุญจันทร์ ผู้นำสองรอบแรก รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องเก็บรอบสุดท้ายได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบด้วยสกอร์รวมสามวันรวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอแรกในรอบ 5 ปี หลังจากเคยคว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส มาได้เมื่อปี 2021 พร้อมรับเงินรางวัล 2 แสนบาท โดยเฉือนชนะ โปรโบว์-ณัฐริกา เสนสาย วัย 19 ปีไปเพียงสโตรกเดียว โดยณัฐริกา ทำสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 รับเงินรางวัลรองแชมป์ไป 114,000 บาท
จารวี บุญจันทร์ ผู้เล่นจากเคแอลพีจีเอ วัย 27 ปี เผยว่า “วันนี้อาจจะมีพัตต์เบอร์ดี้ไม่ลงบ้างช่วงแรกๆถึงกลางๆ แต่โดยรวมก็ค่อนข้างพอใจกับผลงาน ที่จริงระหว่างเล่นก็มีช่วงเวลาที่กดดันบ้างเพราะทั้งน้องโบว์(ณัฐริกา)และพี่เบสท์(ปรินดา)สลับกันยิงเบอร์ดี้เยอะมาก พยายามจะดึงตัวเองกลับเข้ามาอยู่ในเกมของตัวเอง พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สามารถทำเบอร์ดี้ให้ได้มากที่สุด”
ทางด้าน โปรเบสท์-ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ วัย 29 ปีจากขอนแก่น อดีตมือหนึ่งไทยแอลพีจีเอ ปี 2017 จบเป็นอันดับสามที่สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัล 81,400 บาท ขณะที่ไฮไลท์รอบสุดท้ายเป็นการทำโฮลอินวันครั้งแรกในชีวิตการเล่นกอล์ฟมา 14 ปีของ โปรแพรว นนทรักส์ ที่หลุม 7 พาร์ 3 ก่อนจบรอบสุดท้ายที่อีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 รั้งอันดับ 10 ร่วม