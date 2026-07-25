แฟนลูกหนังกัมพูชาเดือด แข้งโอนสัญชาติล้นทีม แต่เล่นไร้ทรง พ่ายสิงคโปร์ 1-2 คารังเปิดหัวบอลอาเซียน

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพ 2026 หลังจบเกมนัดเปิดสนามกลุ่ม เอ ซึ่ง "นักรบอังกอร์" ทีมชาติกัมพูชา โดน "เมอร์ไลออนส์" ทีมชาติสิงคโปร์ บุกมาเผาเครื่องคาบ้าน 1-2 จากประตูชัยสุดสวยในช่วงนาทีบาป 90+11 ของ อิลฮาน ฟานดี้
สื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียน ต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า ความพ่ายแพ้ครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของแฟนบอลกัมพูชาอย่างรุนแรง เนื่องจากสมาคมฟุตบอลกัมพูชาเพิ่งจะสร้างความฮือฮาด้วยการดันโปรเจกต์โอนสัญชาตินักเตะต่างชาติสายเลือดใหม่เข้ามาสู่ทีมชุดนี้พร้อมกันถึง 9 ราย เพื่อหวังเดินรอยตามความสำเร็จของทีมชาติอินโดนีเซีย
ทว่า ในสนามมรดกเตโชเมื่อค่ำคืนวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา แม้กุนซือกัมพูชาจะส่งผู้เล่นโอนสัญชาติระดับท็อปลงสนามเป็นแกนหลักถึง 4 รายพร้อมกัน แต่รูปเกมกลับออกมาในสภาพไร้ระบบทีมเวิร์ก แถม สภาพร่างกายนัดเตะโอนสัญชาติที่ส่วนใหญ่อายุแตะเลข 3 (29-34 ปี) ก็เริ่มโรยรา เล่นเหมือนขาดแรงจูงใจ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่านักเตะสายเลือดกัมพูชาแท้ๆแต่อย่างใด จนส่งผลให้กระแสโซเชียลมีเดียในคอมมูนิตี้ฟุตบอลอาเซียน เดือดพล่าน ซึ่งแฟนบอลเจ้าถิ่นพากันรุมสับสมาคมฯ ว่า นโยบายนี้กำลังทำลายระบบ และปิดกั้นโอกาสของนักเตะดาวรุ่งในประเทศอย่างน่าเสียดาย
สำหรับรายชื่อ 9 ขุนพลโอนสัญชาติ ที่สมาคมฟุตบอลกัมพูชาขึ้นทะเบียนลุยศึกอาเซียนคัพ 2026
ประกอบด้วย
อับเดล คาเดอร์ คูลิบาลี่ กองหน้า (ไอวอรี่โคสต์) อายุ 32 ปี
ยูได โอกาวะ กองกลาง (ญี่ปุ่น) อายุ 29 ปี
อาลิเชอร์ มีร์ซาเยฟ กองกลาง (อุซเบกิสถาน) อายุ 29 ปี
ฮิคารุ มิซุโนะ กองหลัง (ญี่ปุ่น) อายุ 34 ปี
ทาคากิ โอเสะ กองหลัง (ญี่ปุ่น) อายุ 30 ปี
โมฮัมเหม็ด ฟาอีซ ขาน กองหลัง (แอฟริกาใต้) อายุ 33 ปี
แอนเดรียส นีเอโต กองกลาง (โคลอมเบีย) อายุ 29 ปี
พรีแวต เอ็มบาร์กา กองกลาง (แคเมอรูน) อายุ 34 ปี
แอนเดอร์สัน ซ็อกเบ กองหลัง (ไอวอรี่โคสต์ อายุ 31 ปี