กรุงเทพคริสเตียนผงาดแชมป์บอลกรมพลศึกษารุ่น 18 ปี ก ในรอบ 18 ปี

"ชงโคม่วงทอง" กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ของเขาดีจริงๆ รัวท้ายเกม เชือด "ชมพูฟ้า" สวนกุหลาบวิทยาลัย แชมป์เก่า 2-0 ผงาดครองแชมป์ ศึกลูกหนังนักเรียน "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" รุ่น 18 ปี ก ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ อย่างยิ่งใหญ่ และยังเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ 18 ปี อีกด้วย ด้าน "จอมพล หอมบุญมา" ดาวยิงกรุงเทพคริสเตียน สุดฮอต คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม พ่วงด้วยดาวซัลโวร่วม หลังกดไป 7 เม็ด
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการเจอกันระหว่างสองทีมมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นของไทยอย่าง "ชงโคม่วงทอง" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดวลกับ "ชมพูฟ้า" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แชมป์เก่า
รอบรองชนะเลิศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เอาชนะจุดโทษ "เจ้าสัวน้อย" อัสสัมชัญธนบุรี ด้วยสกอร์รวม 7-6 หลังในเวลาเสมอกัน 2-2 ขณะที่ สวนกุหลาบวิทยาลัย เอาชนะ "ฉลามชลจูเนียร์" อัสสัมชัญศรีราชา มา 3-1
สำหรับ 11 คนแรก กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นำโดย "กัปตันเซปัก" จอมพล หอมบุญมา, "เจ้าปั๊ป" ปรเมศ ละอองดี และ "เจ้ากาย" ภานุพงศ์ พบสระใหญ่ รวมถึง อายาน สำราญ โบ๊ท ด้าน สวนกุหลาบวิทยาลัย แม้ชื่อชั้นนักเตะจะดูเป็นรอง และไม่มีดาวดังติดทีมชาติ แต่สไตล์การเล่นเกมรับเหนียวแน่น ส่วนกองหน้านำโดย "ไหมรถถัง" ธีรเทพ ระถาพล หัวหอกตัวเก่ง
ครึ่งแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมบุกใส่กันทันที จากนั้นเป็นฝั่ง สวนกุหลาบ แชมป์เก่า ที่ครองเกมรุกได้ดีและมีโอกาสลุ้นประตูจาก ชาครินทร์ นุ้ยขาว แต่ไม่ผ่านเซฟของนายประตูชงโคม่วงทอง จบ 45 นาทีแรก เสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลัง เกมยังเข้มข้นเร้าใจ นาทีที่ 52 ปรเมษ ละอองดี ของกรุงเทพคริสเตียน ได้ยิงเน้น ๆ แต่ ปิยวัฒน์ จงมงคลเสถียร เซฟได้อย่างยอดเยี่ยม นาทีที่ 58 นิติกร สรพินิจ กองหลังของสวนกุหลาบ ได้สอดขึ้นมาซัดหลุดกรอบไปนิดเดียว
จากนั้นทั้งสองทีมเน้นความรัดกุม เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยเสมอกัน 0-0 แต่แล้วเป็น "ชงโคม่วงทอง" ที่มาได้ประตูนำ 1-0 จากการหลุดเข้ายิงของ ปกรณ์ สุทธิประภา ตัวสำรอง นาทีที่ 84 ต่อมานาทีที่ 90+1 นันทปรีชา พรมขันธุ์ ของสวนกุหลาบ โดนใบแดง ก่อนที่ ภาณุพงศ์ วันอ่อน จะมาบวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่ 90+3 ช่วยให้ กรุงเทพคริสเตียน เอาชนะไป 2-0 คว้าแชมป์ พร้อมถ้วยพระราชทานฯ ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี หลังคว้าแชมป์ 18 ปี ก. ครั้งล่าสุดได้เมื่อปี 2551
ส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ จอมพล หอมบุญมา (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย), รางวัลดาวซัลโว ได้แก่ จอมพล หอมบุญมา (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) กับ แสนหอม วงศ์ไตย (วชิราลัย เชียงใหม่) ยิงคนละ 7 ลูก เท่ากัน, รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนพล ทับเจริญพงศ์ (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) และทีมฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย