ตั๋วก็แพง ฟรีทีวีก็จอดำ “น้าเอ๋” กองเชียร์ช้างศึกสะท้อน ปมบอลอาเซียนหนนี้เงียบสนิท

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อกระแสการแข่งขัน ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 ดูเงียบเหงาผิดปกติ ทั้งที่ทีมชาติไทย เตรียมจะลงทำการแข่งขันนัดแรกกับ สปป.ลาว ในช่วงค่ำวันเสาร์ ที่ 25 ก.ค.นี้ แล้ว แถมฟุตบอลโลก 2026 ที่เพิ่งจบลงไป กระแสลูกหนังในเมืองไทยเหมือนจะฟีเวอร์ แต่กลายเป็นว่าเมื่อทีมชาติไทยจะลงเตะ กลับไม่เป็นที่สนใจของแฟนลูกหนังไทยนัก
ล่าสุด “น้าเอ๋" หรือ ชัยรัตน์ กลุ่มไหม แฟนบอลพันธุ์แท้และกองเชียร์ตัวยงของฟุตบอลทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คสะท้อนมุมของตัวเองและแฟนบอล กับปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
“น้าเอ๋ ขอสะท้อนความรู้สึกของแฟนบอลไทย บัตรราคาแพงขึ้น ไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี
ช่วงนี้ กำลังจะมีการแข่งขัน #ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน แต่ทำไมดูเงียบๆ ทั้งๆที่ผ่านมา เวลาที่ทีมชาติไทยจะมีการแข่งขัน ก็จะคึกคัก คนไทยก็จะรอเชียร์ ทั้งการไปเชียร์ที่สนาม หรือ เชียร์ทางทีวี
พอไปอ่านจากคอมเม้นท์ต่างๆ ในโซเชียล มี 2 ประเด็นหลัก ที่พูดถึงกันอย่างมาก คือ
1. บัตรชมในสนาม ราคาแพงขึ้น
2. ไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี
#ราคาบัตรต่ำสุด300
เมื่อประกาศราคาบัตรออกมา 300 - 600 บาท คนที่มีกำลังซื้อก็ไม่มีปัญาหา แต่หลายคนก็จะบอกว่าแพงขึ้น โดยที่ตั๋วถูกสุด ราคา 300 บาท (โซน N/S) แพงกว่าครั้งที่แล้ว 100 บาท
การที่จะให้คนมาดู มาเชียร์ ที่สนามกันเยอะๆ เรื่องราคาก็เป็นอุปสรรค์แน่นอน ในสมัยนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ จะใช้ที ต้องคิดแล้วคิดอีก
#จะดูถ่ายทอดสดทีมชาติไทยต้องเสียเงิน
หลายคนก็เตรียมจะเชียร์ทางทีวี แต่ก็ไม่เห็นโฆษณาในช่องที่ถ่ายทีมชาติอยู่เป็นประจำ ก็เลยสงสัยว่าจะมีถ่ายทางฟรีทีวีไหม สรุป ไม่มีถ่าย
ถ้าใครจะดู ต้องดูผ่านแอฟ TrueVisions Now และต้องมีค่าใช้จ่าย โดยให้สมัคร แพ็กเกจ Football ราคา 199 บ./เดือน หรือ แบบเหมาทั้งซีซั่น
ด้วย 2 สาเหตุนี้ ทำให้คนไทยจะเชียร์ทีมชาติไทย อย่างมีข้อจำกัดมากขึ้น
#สำหรับความเห็นของน้าเอ๋
ฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นของคนไทยทุกคน การถ่ายทอดสดการแข่งขัน #ควรมีถ่ายช่องฟรีทีวี เพราะทุกคนทั่วประเทศจะได้ดูได้ เชียร์ทีมชาติไทยของพวกเราได้ ”