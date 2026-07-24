“แพร-ทวินันท์” นางฟ้าบิ๊กไบค์ รถล้มอีก! รอบนี้ไหปลาร้าหัก แฟนคลับเป็นห่วงวอนเลิกลงแข่ง

“แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูล นางฟ้าบิ๊กไบค์ อินฟลูเอ็นเซอร์สายมอเตอร์สปอร์ต และนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ประสบอุบัติเหตุรถล้มอีกครั้งในสนามแข่งขันที่บุรีรัมย์ โดยเจ้าตัวโพสต์อัพเดทผ่านทางเฟซบุ๊ค “แพร ทวินันท์ Pear Tawinun” โดยระบุว่าใจร้อนและประมาทเกินไป ทำให้พลาดล้ม จนไหปลาร้าหัก
หลังโพสต์ได้ไม่นาน แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลาม หลายรายแสดงความเป็นห่วง รวมถึงอยากให้ ”แพร” เลิกแข่งขัน เพราะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถล้มที่บุรีรัมย์ ถึงขั้นต้องเข้าห้องไอซียู แถมยังสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ
แพร ที่หลังประสบอุบัติเหตุ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า “รอบนี้ไหปลาร้าหักงับ” ก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่า “เบื่อแล้วข้าวที่บ้าน เลยมากินข้าวต้มโรงบาลซะเลยดีกว่า สาเหตุ: รถล้มไฮท์ไซด์ตัวลอย หัวไหล่และหัวปักลงพื้น แพรประมาทเอง ด้วยความที่ใจร้อนเลยทำให้คุมรถไม่อยู่
อาการ กระดูกไหล่ หักและแตกด้วย ตอนนี้ปวดมาก ส่วนวิธีการรักษา ผ่าตัดเรียงกระดูกและใส่เหล็กดาม (พรุ่งนี้) ความรู้สึก: เสียใจ ที่พลาด ทำให้อดแข่งทั้งรายการ Honda Trophy และ BRIC ที่จะถึง
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้แพรนะคะ แพรจะลุยต่อ จะกลับมาฝึกซ้อมใหม่ให้หนักให้เก่งขึ้น และทำให้ดีกว่าเดิม ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะ”