"ลัลนา" จอดก่อนรองฯหวด WTA250 ที่เช็ก รับปลอบใจ 2.3 แสนแถมอันดับโลกจ่อขึ้นที่ 77

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มือ 82 ของโลก สู้เต็มที่ก่อนพ่าย ดาเรีย สนีกูร์ มือ 54 โลก และมือวาง 8 ของรายการจากยูเครนไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เซต 0-6, 3-6 ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง WTA250 รายการ "ปราก โอเพ่น" ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา
แม้จะยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ แต่ ”รวงข้าว“ ซึ่งสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในรายการนี้ ยังได้เงินรางวัลปลอบใจ 7,025 เหรียญ หรือประมาณ 2.3 แสนบาท พร้อมกับคะแนนสะสมเพิ่ม 33 คะแนน ซึ่งก็จะทำให้อันดับโลกของ ”รวงข้าว“ ในสัปดาห์หน้าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 77 เป็นอย่างน้อย อีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดของเจ้าตัว
ภาพ : livesportpragueopen