บอลอาเซียนคัพใช้กติกาบอลโลก 2026 ไทยสวมเกราะแดงประเดิมสปป.ลาว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดการประชุมผู้จัดการทีม ก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก ระหว่าง สปป.ลาว ทีมอันดับ 185 ของโลก กับ ทีมชาติไทย ทีมอันดับ 94 ของโลก
การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจาก 2 ชาติเข้าร่วม พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รวมถึงฝ่ายต่างๆ เพื่อการตกลงเรื่องรายละเอียดของการแข่งขัน ประกอบไปด้วย
ทีมชาติไทย ผู้เล่นจะสวมชุดสีแดง ผู้รักษาประตูสีเขียว ส่วนทีมชาติสปป.ลาว ผู้เล่นจะสวมชุดสีขาว ผู้รักษาประตูสีเหลือง ขณะที่การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด 5 คน ภายในจำนวน 3 ครั้งไม่รวมพักครึ่ง
การแข่งขันอาเซียน คัพ 2026 ครั้งนี้จะมีการนำ กฏ กติกา ที่ถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อาทิ
1. การทุ่ม (Law 15) – นับถอยหลัง 5 วินาที
ผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดและเริ่มนับถอยหลัง 5 วินาที ด้วยสัญญาณมือ หากไม่ทุ่มภายใน 5 วินาทีเปลี่ยนเป็น ทีมคู่ต่อสู้ได้ทุ่มไม่ต้องแจกใบเหลือง เว้นแต่จงใจถ่วงเวลาเพิ่มเติมผู้ตัดสินสามารถยืดหยุ่นได้ เช่น ผู้เล่นที่ต้องทุ่มไกลกำลังวิ่งมารับบอล แต่หากพร้อมแล้วต้องเริ่มนับทันที
2. การเตะจากประตู (Law 16) – นับถอยหลัง 5 วินาที
เมื่อวางบอลพร้อมเตะแล้วผู้ตัดสินจะเริ่มนับ 5 วินาทีหากไม่เตะภายในเวลาทีมตรงข้ามได้ ลูกเตะมุม (Corner Kick) เป็นมาตรการเดียวกับการทุ่ม เพื่อป้องกันการถ่วงเวลา
3. ผู้เล่นบาดเจ็บต้องออกนอกสนาม 1 นาที (Law 5) หากผู้เล่นได้รับการรักษาหรือประเมินอาการในสนามหลังเกมเล่นผู้เล่นต้องรอ 1 นาที (Running Clock) ก่อนกลับเข้าสนามผู้ตัดสินอนุญาตให้กลับได้แม้บอลกำลังเล่น ข้อยกเว้น เช่นผู้รักษาประตูผู้เล่นบาดเจ็บจากการฟาวล์ที่คู่ต่อสู้ถูกใบเหลืองหรือใบแดงเหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ ตามกติกามาตรการนี้ลดการนอนเจ็บเพื่อถ่วงเวลา
4. การเปลี่ยนตัวแบบจำกัดเวลา (Law 3)
เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกต้องออกจากสนามภายใน 10 วินาที หากเกินเวลาตัวสำรองจะยังลงไม่ได้ต้องรอ 1 นาที หลังเริ่มเล่นใหม่ จึงลงสนามได้จุดประสงค์คือป้องกันการเดินออกช้าเพื่อถ่วงเวลากลับ
5. การติวแทคติกระหว่างที่เกมการแข่งขันหยุด
ทีมงานผู้ตัดสินมีอำนาจห้ามหรือขัดขวาง สตาฟโค้ช ติวแทคติก นักกีฬาในช่วงที่เกมการแข่งขันหยุดเนื่องจากมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บ และอยู่ระหว่างปฐมพยาบาล
6. ห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างเผชิญหน้า
ผู้ตัดสินจะใช้ดุลยพินิจ หากเห็นว่าเป็นการปิดปากระหว่างมีปากเสียงกัน ยกเว้นการพูดคุยกันตามปกติ หรือผู้เล่นทีมเดียวกันบรีฟแท็กติก ฯลฯ
7. การวอล์คเอาต์ หรือการเดินประท้วงออกจากสนาม
หากมีผู้เล่นหรือบุคคลใดเจตนาวอล์กเอาต์ ผู้ตัดสินสามารถให้ใบแดงได้ทันที และหากเกมไม่สามารถดำเนินต่อได้ ทีมนั้นจะถูกปรับแพ้
การขยายอำนาจ VAR การแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 ทุกคู่ จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้งาน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเดิม ที่มี 4 ข้อ ประกอบไปด้วย
- เช็กเป็นประตู/ไม่เป็นประตู
- เช็กเป็นจุดโทษ/ไม่เป็นจุดโทษ
- เช็กเป็นใบแดงตรง/ ไม่เป็นใบแดง
- การระบุตัวผู้เล่นผิดพลาดในการให้ใบเหลือง/แดง
อำนาจที่ขยายเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย
- การให้ใบเหลืองที่สองผิดพลาดอย่างชัดเจน
- การให้ใบเหลือง/ใบแดงผิดคน (ไม่ว่าจะทีมเดียวกันหรือฝั่งตรงข้าม)
- การให้เตะจากมุมไม่ถูกต้อง
- มีการกระทำผิดก่อนการเริ่มเล่น
- หากระบบ VAR เกิดขัดข้องหรือเสียหายระหว่างการแข่งขัน เกมจะดำเนินต่อไปตามปกติโดยไม่มีการใช้ VAR ช่วยเหลือ และจะไม่ส่งผลให้ต้องยกเลิกหรือแข่งแมตช์นั้นใหม่
โดยแนวทางปฏิบัติ เมื่อ VAR กลับมาใช้งานได้
1. เริ่มใช้ทันที: เมื่อระบบส่งสัญญาณและภาพกลับมาสมบูรณ์ ผู้ตัดสินจะได้รับแจ้งและเริ่มใช้ VAR ตัดสินในจังหวะถัดไปทันที
2. ไม่เช็กย้อนหลัง: VAR ที่กลับมาทำงาน จะไม่สามารถเปิดดูภาพย้อนหลังเพื่อแก้ไขคำตัดสินในจังหวะที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ระบบเสียได้เด็ดขาด
3. ยึดผลสนามช่วงที่เสีย: ทุกคำตัดสินของผู้ตัดสินในสนามในช่วงที่ระบบล่ม ให้ถือเป็นอันสิ้นสุดและถูกต้องตามกฎ
4. แจ้งให้ทราบทั่วกัน: ผู้ควบคุมการแข่งขันจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการทีมและกัปตันทีมของทั้งสองฝ่ายทราบทันทีเมื่อระบบกลับมาพร้อมใช้งาน เพื่อความโปร่งใส
ส่วน ไฮเดรชั่น เบรก (Hydration Break) คือ ช่วงเวลาพักดื่มน้ำกลางการแข่งขัน จะไม่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ของทีมชาติไทย นัดแรก จะพบกับ สปป.ลาว พบ ไทย วันเสาร์ ที่ 25 กรกกฎาคม นี้ เวลา 20.00 น. (เวลาไทย) ณ สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16 ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now