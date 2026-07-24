“ฮัดสัน" ยันช้างศึกไม่ประมาท มั่นใจบุกขยี้ลาวประเดิมชัยบอลอาเซียนคัพ 2026

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.10 น. ณ ห้องดอกคูณ 1 โรงแรม ฮิลตัน กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ สปป.ลาว ทีมอันดับ 185 ของโลก โดยในเกมนัดนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดสีแดงลงประเดิมทำการแข่งขัน
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย เสกสรรค์ ราตรี กองกลางของทีม ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "เราต้องเริ่มต้นให้ดี เราจะลงสนามเกมนี้ด้วยความคิดในด้านที่ดี มีความดุดัน พยายามเดินหน้าเข้าใส่ เราต้องการเริ่มต้นรายการนี้ด้วยความแข็งแกร่ง"
"จากคำถาม ผมพูดได้ว่าเราไม่ใช่ตัวเต็ง ทีมของเรามีดาวรุ่งหลายคน แต่ดาวรุ่งหลายคนก็มีฝีเท้าที่น่าตื่นเต้น ยกตัวอย่างเช่น เสกสรรค์ ราตรี ที่มานั่งแถลงข่าวข้างๆ ผมที่นี่"
"ผมมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในทีมของเรา ซึ่งแน่นอนผมไม่ต้องการโยนความกดดันให้กับนักกีฬา ผมจะพยายามทำให้พวกเขาโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนาม"
"อย่างที่บอกทุกคนในทีมต่างมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจะดูว่านักกีฬาแต่ละคนสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อลงไปในสนามแข่งขัน ตอนนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีมาก และน่าประทับใจ ถึงตรงนี้เป็นหน้าที่ผมที่จะปลุกให้พวกเขากล้าที่จะเดินหน้าเข้าใส่เมื่อลงสนามในเกมนี้"
ด้าน เสกสรรค์ ราตรี กล่าวว่า "พวกเราเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดี และหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ เรื่องความกดดันก็ไม่ได้กดดันอะไร เพราะสุดท้าย วัดกันในสนาม และการเตรียมความพร้อมให้ดี แน่นอนว่าทุกทีมต่างมีศักยภาพที่ดี พวกเราก็จะไม่ประมาทอย่างแน่นอน"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ของทีมชาติไทย นัดแรก จะพบกับ สปป.ลาว พบ ไทย วันเสาร์ ที่ 25 กรกกฎาคม นี้ เวลา 20.00 น. ณ สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16 ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now