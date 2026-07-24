"คล็อปป์" รับงานคุมเยอรมนี ประเดิมเนชันส์ ลีก 24 ก.ย.

เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือระดับตำนาน ลิเวอร์พูล รับงานคุม ทีมชาติเยอรมนี อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ลงจากตำแหน่ง
คล็อปป์ วัย 59 ปี กลับมานั่งเก้าอี้โค้ช หลังกำกับดูแลฝ่ายฟุตบอลของ "เรด บูลล์" นับตั้งแต่อำลาถิ่นแอนฟิลด์ ปี 2024 ในฐานะผู้กอบกู้ "อินทรีเหล็ก" จากความผิดหวังทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์
จูเลียน นาเกลสมันน์ กุนซือหนุ่มวัย 38 ปี ลงจากตำแหน่ง หลัง แชมป์โลก 4 สมัย แพ้จุดโทษ ปารากวัย ตกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก ทำให้เกิดการรีวิวผลงานของทีม ซึ่งครอบครัวของนักเตะต่างได้รับผลกระทบด้วย
ภรรยาของ นาเกลสมันน์ กลายเป็นประเด็นดราม่าเช่นกัน โดยสื่อประเทศเยอรมนี รายงาน ลีนา วูร์เซนแบร์เกอร์ ปรากฎตัวเกือบทุกครั้งภายในแคมป์ทีมชาติ
รายงานข่าวระบุ วูร์เซนแบร์เกอร์ วัย 34 ปี เป็นต้นเหตุความวุ่นวายภายในทีม หลังปรากฏตัวมากกว่าโค้ชทีมชาติคนอื่นๆ
วูร์เซนแบร์เกอร์ ถูกพบครั้งแรกระหว่างเข้าแคมป์ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยตากล้องถ่ายภาพเธอดูการฝึกซ้อมบนระเบียง พร้อมกับกลุ่มภรรยาของนักเตะ
หลังจบเกมถล่ม คูราเซา 7-1 นัดเปิดสนาม ฟุตบอลโลก วูร์เซนแบร์เกอร์ ยังคงป้วนเปี้ยนและดูนักเตะสำรองยืดกล้ามเนื้อ
ต่อมามีรายงานว่า วูร์เซนแบร์เกอร์ กับ นาเกลสมันน์ เดินทางกลับโรงแรมประจำทีม ก่อนทั้งคู่ปั่นจักรยานมาฝึกซ้อมด้วยกันเช้าวันถัดไป
อย่างไรก็ตาม คล็อปป์ แสดงจุดยืนหนักแน่น จะลาออกจากงานทันที หากครอบครัวเผชิญการตรวจสอบ "วันไหนที่คุณไม่ต้องการผมอีกแล้ว คุณก็แค่บอกมา แล้วผมจะไปโดยไม่รับค่าชดเชย"
"หากวันรุ่งขึ้นคุณบอกว่าผมมันห่วยแตก ผมจะไป แต่ไม่ใช่มีแค่คนๆ เดียว มันต้องมากกว่านั้น หาก เดเอฟเบ (สมาคมฟุตบอลเยอรมนี) บอกว่าผมกาก ผมจะไป หากคุณปฏิบัตตัวไม่น่ารัก และไม่ปล่อยให้ครอบครัวผมอยู่อย่างสงบสุข ผมจะไป"
คล็อปป์ ยังกล่าวถึงการรับงานกุนซือทีมชาติเป็นจุดสูงสุดของอาชีพ "ตำหนิผมหากบางอย่างไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผมยินดีแก้ไข มันเป็นเรื่องงานล้วนๆ เจอร์เกน คล็อปป์ ไม่มีงานอื่นๆ หลังจากทีมชาติ สำหรับทางทฤษฎี นี่คือจุดสูงสุดของอาชีพ"
คล็อปป์ จะคุมทีมนัดแรก พบ เนเธอร์แลนด์ส ศึกยูฟา เนชันส์ ลีก วันที่ 24 กันยายน
คล็อปป์ ได้ลูกน้องเก่าอย่าง เป๊ป ไลจ์นเดอร์ส ผู้ช่วย และ ปีเตอร์ คราเวียตซ์ อดีตโค้ช "หงส์แดง" รวมถึง สเวน เบนเดอร์ ลูกทีมสมัยคุม โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาฟฟ์