มอบรางวัลการแข่งขันละเล่นไทย JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026

โชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัล การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านไทยประยุกต์ JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026 โดยมี ลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, ณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน, จักรี จ่ายกระโทก ประธานโครงการละเล่นไทย, แจ็คกี้ เธีย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต และ ขันติ อินฟลูเอนเซอร์ ร่วมแสดงความยินดี สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการละเล่นตุ๊กตุ่นทอยเส้น ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนดาราสมุทร ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของทีม จ.ภูเก็ต ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศชิงถ้วยจากศิลปินแห่งชาติ “อาจารย์ช่วง มูลพินิจ” ในงานละเล่นไทยเฟสติวัลต่อไป ณ โซนเดอะโบธานิกา ชั้น1 ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อวันก่อน.