Ari เซ็น "กาเบรียล เมโล" แข้ง สปอร์ติง ลิสบอน เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่

Ari Football ประกาศเซ็นสัญญา กาเบรียล เมโล จาก สปอร์ติง ลิสบอน ทีมดังในลีกโปรตุเกสเป็นพรีเซ็นคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย
กองหน้าชาวบราซิลวัย 19 ปี เข้าร่วมทีมแชมป์ลีกสูงสุด 21 สมัยแห่งแดนฝอยทองตั้งแต่ปี 2022 ซีซั่นที่แล้วเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดทำศึก ยูฟ่า ยูธ ลีก ฟุตบอลถ้วยยุโรปรุ่น U19 ที่ก้าวไปถึงรอบ 8 ทีม ก่อนจะแพ้ให้กับทีมแชมป์อย่าง เรอัล มาดริด นอกจากนี้ เมโล ยังก้าวขึ้นไปในทีมชุดบี ลงเล่นในลีกา 3 ของลีกโปรตุเกสอีกด้วย
โดยเจ้าตัวเป็นลูกชายของ ดาเนียล เมโล อดีตนักเตะบราซิลที่เคยมาค้าแข้งในลีกไทยกับหลายสโมสร ทั้ง อินทรี เพื่อนตำรวจ ขอนแก่น ยูไนเต็ด และประจวบ เอฟซี อีกทั้งยังรับบทกุนซือคุมทีมระดับลีกล่างด้วยเช่นกัน
ทำให้เมโลผู้ลูก เติบโตและใช้ชีวิตในเมืองไทยหลายปี จนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังเคยอยู่ในทีมชุดเยาวชนของสโมสรบางกอก เอฟซี และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ก่อนจะออกไปตามฝันในการค้าแข้งในลีกยุโรปจนถึงปัจจุบัน
สำหรับ Ari Football ถือเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและแฟชั่นฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรีเซ็นเตอร์เป็นนักฟุตบอลระดับท็อปของเมืองไทยหลายคน เช่น สารัช อยู่เย็น , ปฎิวัติ คำไหม , บดินทร์ ผาลา , อนันต์ ยอดสังวาลย์ , อิคลาส สันหรน รวมถึง ยศกร บูรพา ซึ่ง กาเบรียล เมโล ถือเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด