"พิชญ์พงษ์-อนันต์นที" ขึ้นบัลลังก์แชมป์คู่ “กฤษณา” ควงนักหวดออสซี่ซิวฝ่ายหญิง ศึกเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 3 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัล
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ คู่นักหวดไทยโคจรมาพบกันเอง และเป็น พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ กับ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ ที่เล่นได้เข้าขา ช่วยกันหวดเอาชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ กับ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์ ได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-4 ส่งผลให้ พิชญ์พงษ์ กับ อนันต์นที ได้ครองแชมป์ร่วมกัน
ด้านแชมป์ประเภทหญิงคู่ เป็นของ กฤษณา รอดประเสริฐ นักหวดไทย กับ อลิซ คาร์โดซี จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 3 หลังจากแข่งรอบชิงชนะเลิศ และเอาชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู กับ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ คู่มือวางอันดับ 1 ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2
ในส่วนประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ มาค ซู (4-มาเลเซีย) ชนะ เรวัน อมาราสิงเห (วาง 1-ศรีลังกา) 3-6, 7-6(1) และ 6-3 สำหรับชิงอันดับ 3 พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 3) ชนะผ่าน มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จาง เจียอี้ (5-จีน) ชนะ ซาง ยุก ยิง (2-ฮ่องกง) 6-4, 6-1 ชิงอันดับ 3 อลิซ คาร์โดซี (3-ออสเตรเลีย) ชนะ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 1) 5-3, 4-0