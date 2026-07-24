“แจ๊ส ชวนชื่น” ก็อปไวรัล TikTok โชว์สเต็ปยามาลแดนซ์สุดฮา

กระแส ท่าเต้น ลามีน ยามาล ดาวเด่น แข้งแชมป์โลกของทีมชาติสเปน และสโมสรบาร์เซโลน่า ยังร้อนแรงต่อเนื่องบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะใน TikTok ที่ผู้คนทั่วโลกต่างออกมาเต้นตามกันอย่างคึกคัก ผ่านเพลง “Y Que Fue?” จังหวะสนุกสไตล์ละตินที่ผสมกลิ่นอายบราซิลเลียนฟังก์ จนกลายเป็นชาเลนจ์ไวรัลในช่วงฟุตบอลโลก 2026 ที่ผ่านมา
ล่าสุด “แจ๊ส ชวนชื่น” นักแสดงตลกและนักร้องชื่อดังของไทย ก็ไม่พลาดเทรนด์ โพสต์คลิปเต้นท่าดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยฮัมเพลงเอง แถมเลียนแบบท่าทางการท่าเต้นจัดเต็มตามสไตล์ก็อปปี้โชว์ที่ตัวเองถนัด เรียกเสียงฮาและยอดแชร์จากแฟนคลับจำนวนมาก