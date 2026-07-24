สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเดือด เตรียมไล่เช็กบิลชาวเน็ตพ่วงสื่อ เหตุปั่นเฟคนิวส์ด้อยค่าทัพฟ้าขาว

สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) ประกาศเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด ไล่ฟ้องร้องแฟนบอลบนโลกออนไลน์ รวมถึงสื่อมวลชน ที่ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ภาพตัดต่อ และข้อกล่าวหาโจมตีทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทัพฟ้าขาว เพิ่งปิดฉากทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยตำแหน่งรองแชมป์ ทว่าตลอดการแข่งขันพวกเขากลับต้องเจอกับกระแสโจมตีอย่างหนักบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการได้รับผลประโยชน์จากผู้ตัดสิน ซึ่งจุดชนวนสำคัญมาจากแมตช์ที่พเอาชนะ อียิปต์ 3-2 ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย จนบานปลายกลายเป็นแคมเปญสาดโคลน ที่มีการใช้ภาพและวิดีโอตัดต่อเพื่อดิสเครดิต ลิโอเนล เมสซี และเพื่อนร่วมทีม
ล่าสุด ฝ่ายกฎหมายของ AFA ยืนยันว่าจะดำเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้น โดยจะไม่เจาะจงเฉพาะสื่อใหญ่หรือแอคเคานต์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเท่านั้น แต่จะ "ฟ้องทุกบัญชี" บนแพลตฟอร์ม X (Twitter), Meta และ TikTok ที่มีส่วนร่วมในการแชร์เฟคนิวส์ ซึ่งตอนนี้ทีมทนายความได้เริ่มรวบรวมหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้ได้สูบฉีดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็นสองฝั่งอย่างดุเดือด แฟนบอลบางส่วนมองว่าสมาคมฯ ทำถูกต้องแล้วในการปกป้องนักเตะจากการคุกคามออนไลน์ ขณะที่อดีตดาวเตะชื่อดังอย่าง ปาทริช เอวรา ออกมาแสดงความเห็นท้วงติงว่า วงการฟุตบอลกำลังจะเข้าสู่ยุคที่แปลกประหลาด หากแฟนบอลไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดสิน จุดโทษ หรือ VAR ได้อีกต่อไป และต้องไปจบลงที่ศาล เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นกรณีการเหยียดเชื้อชาติหรือการด่าทอที่รุนแรงเกินขอบเขตจริงๆ
ภาพ : IG / afaseleccion
ทั้งนี้ ทัพฟ้าขาว เพิ่งปิดฉากทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยตำแหน่งรองแชมป์ ทว่าตลอดการแข่งขันพวกเขากลับต้องเจอกับกระแสโจมตีอย่างหนักบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการได้รับผลประโยชน์จากผู้ตัดสิน ซึ่งจุดชนวนสำคัญมาจากแมตช์ที่พเอาชนะ อียิปต์ 3-2 ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย จนบานปลายกลายเป็นแคมเปญสาดโคลน ที่มีการใช้ภาพและวิดีโอตัดต่อเพื่อดิสเครดิต ลิโอเนล เมสซี และเพื่อนร่วมทีม
ล่าสุด ฝ่ายกฎหมายของ AFA ยืนยันว่าจะดำเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้น โดยจะไม่เจาะจงเฉพาะสื่อใหญ่หรือแอคเคานต์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเท่านั้น แต่จะ "ฟ้องทุกบัญชี" บนแพลตฟอร์ม X (Twitter), Meta และ TikTok ที่มีส่วนร่วมในการแชร์เฟคนิวส์ ซึ่งตอนนี้ทีมทนายความได้เริ่มรวบรวมหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้ได้สูบฉีดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็นสองฝั่งอย่างดุเดือด แฟนบอลบางส่วนมองว่าสมาคมฯ ทำถูกต้องแล้วในการปกป้องนักเตะจากการคุกคามออนไลน์ ขณะที่อดีตดาวเตะชื่อดังอย่าง ปาทริช เอวรา ออกมาแสดงความเห็นท้วงติงว่า วงการฟุตบอลกำลังจะเข้าสู่ยุคที่แปลกประหลาด หากแฟนบอลไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดสิน จุดโทษ หรือ VAR ได้อีกต่อไป และต้องไปจบลงที่ศาล เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นกรณีการเหยียดเชื้อชาติหรือการด่าทอที่รุนแรงเกินขอบเขตจริงๆ
ภาพ : IG / afaseleccion