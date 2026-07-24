North Star Park ส่ง BISA ลุยโมเดลโรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ เรียนควบคู่ฝึกกีฬาขั้นสูง ปั้นเยาวชนสู่ยอดโปรกอล์ฟและนักเทนนิสระดับโลก

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมด้วย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “North Star Park” และโรงเรียนนานาชาติกกรุงเทพสำหรับนักกีฬา (BISA) โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ เพื่อนักกีฬาสมรรถนะสูง โดยเฉพาะเทนนิสและกอล์ฟ พร้อมดึงพันธมิตรกีฬาระดับโลกดีกรีอดีตโค้ชแอนดี้ เมอร์เรย์ และ "จีโน่ อาฒยา" อดีตมือ 1 โลกร่วมหนุน ประกาศจุดยืนสร้างระบบนิเวศการเรียนและซ้อมแบบครบวงจร สานฝันเยาวชนภูมิภาคในเอเชียสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ฟิลิปป์ สุวรรณเฮือนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Founder & CEO) North Star Park ผู้ก่อตั้ง Bangkok International School for Athletes (BISA) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ North Star Park และโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสำหรับนักกีฬา (BISA) ณ ห้องรอยัล พาวิลเลียน สมาคมราชกรีฑาสโมสร เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569
ภายในงาน ยังมีพันธมิตรด้านการกีฬาที่ร่วมผนึกกำลัง ประกอบด้วย เอมิลิโอ ซานเชซ ผู้ร่วมวางวิสัยทัศน์ด้านเทนนิส และผู้ก่อตั้ง เอมิลิโอ ซานเชซ อะคาเดมี่สถาบันพัฒนานักเทนนิสระดับโลก ซึ่งปลุกปั้นทั้ง แอ็นดี้ เมอร์เรย์, กริกอร์ ดิมิตรอฟ, สเว็ตเลนา คุซเน็ตโซวา, ดาเนียลลา ฮันตูโชวา, ยานโก้ ทิปซาเรวิชขึ้นไปเป็นนักหวดระดับท็อป รวมถึง ‘จีโน่’ อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟอดีตเบอร์ 1 ของโลก ซึ่งปัจจุบันรั้งมือ 2 ของโลก, คริส อัศวพิมลพรผู้อำนวยการฝ่ายกอล์ฟของ BISA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักกอล์ฟระดับสูง เข้าร่วม ซึ่งในงานนี้ยังมีการมอบทุน 4 ทุน เป็นทุนละ 109,000 บาท ให้เยาวชนที่ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ไปเก็บตัวที่แคมป์ 11 วัน ที่สนามอัลไพน์ เทนนิส คลับ ที่ตั้งของสถาบันเทนนิสระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาและสัมผัสความเป็นมืออาชีพของเหล่านักกีฬอาชีพและระดับโลกแบบจริงๆ
โครงการ North Star Park คือ อสังหาริมทรัพย์และเมกะโปรเจกต์เชิงกีฬาแห่งใหม่ ย่านใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสำหรับนักกีฬา (BISA) ซึ่งถือสถาบันการศึกษานานาชาติที่ส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสมรรถนะสูงระดับโลก มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนและฝึกซ้อมแบบ 360 องศาให้นักเรียนที่มีแรงผลันดันก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพโดยไม่ต้องทิ้งการศึกษา ริเริ่มขึ้น โดย ‘ฟิลิปป์’ ที่มีวิสัยทัศน์ อยากจะใช้ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ เทคโนโลยี และการบริหารองค์กร มาพัฒนา North Star Park ให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านการเชื่อมโยง การศึกษา กีฬา และสุขภาวะ เข้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน
ฟิลิปป์ เปิดเผยว่า “North Star Park“ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนหรือการฝึกซ้อม แต่ตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่เยาวชนในช่วงวัย 12-18 ปี ให้ได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิต หล่อหลอมคุณลักษณะ และสร้างความมั่นใจในการก้าวไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยการเฉพาะการเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านกีฬา เรียกว่าจะเป็น 2 เส้นทางที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ โดย North Star Park จะประกอบไปด้วย โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์ฝึกเทนนิสระดับสูง ศูนย์ฝึกกอล์ฟระดับสูง ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและการกีฬา พื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ (Wellness) การบริการและที่พัก (Hospitality) พื้นที่กีฬาสำหรับชุมชน และพื้นที่จัดกิจกรรมและอีเวนท์ ส่วนหลักสูตรที่เปิดหลักๆ จะมีเทนนิส และกอล์ฟ มีหลักหลักสูตรทันสมัย สอนทักษะสำคัญสำคัญ ที่สามารถนำมาปรับใช้ ทำงาน ทำสิ่งที่ชื่นชอบ กับโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งในอนาคตเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรในชนิดกีฬาอื่นๆด้วยเช่นกัน
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการนี้ตนเชื่อว่าจะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และกีฬาที่สมบูรณ์แบบให้กับเยาวชน ซึ่งกีฬาจะสร้างวินัย เมื่อเด็กมีวินัย ก็จะต่อยอดไปทำได้ในอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนกรุงเทพฯให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและกีฬาในระดับภูมิภาค ทลายข้อจำกัดระหว่างการเรียนและการเล่นกีฬา ให้เด็กไทยได้ก้าวสู่เวทีกีฬาระดับโลก
‘จีโน่’ อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟอดีตเบอร์ 1 ของโลก และปัจจุบันเป็นมือ 2 ของโลก เปิดเผยว่า สิ่งที่ดีมากๆของโรงเรียนนานาชาติกกรุงเทพสำหรับนักกีฬา ก็ตือสร้างขึ้นมาเพื่อนักกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งก็จะไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไป อย่างตนเองตอนเด็ก เรียนโรงเรียนทั่วไป เข้า 7 โมงเช้า เลิก 3 โมงเย็น กว่าจะได้ซ้อมกอล์ฟก็ตอนเย็น มีเวลาน้อยมาก แต่ระบบที่ BISA มี จะบาลานซ์ทั้งเรื่องเรียนและกีฬาพอๆกัน ซึ่งก็เหมาะมากกับเด็กๆ ที่ชอบและมีความฝันในเส้นทางนักกีฬาอาชีพ ซึ่งระบบที่เอื้อแบบนี้ ตนเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สร้างเยาวชนไทยให้ก้าวมาเป็นนักกีฬาคุณภาพฝีมือระดับโลกได้อีกหลายคน
สำหรับ โรงเรียนนานาชาติ BISA มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลักของ North Star Park และ BISA
www.bisa.school, Line : @bisa.school Email : contact@bisa.school
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ฟิลิปป์ สุวรรณเฮือนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Founder & CEO) North Star Park ผู้ก่อตั้ง Bangkok International School for Athletes (BISA) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ North Star Park และโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสำหรับนักกีฬา (BISA) ณ ห้องรอยัล พาวิลเลียน สมาคมราชกรีฑาสโมสร เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569
ภายในงาน ยังมีพันธมิตรด้านการกีฬาที่ร่วมผนึกกำลัง ประกอบด้วย เอมิลิโอ ซานเชซ ผู้ร่วมวางวิสัยทัศน์ด้านเทนนิส และผู้ก่อตั้ง เอมิลิโอ ซานเชซ อะคาเดมี่สถาบันพัฒนานักเทนนิสระดับโลก ซึ่งปลุกปั้นทั้ง แอ็นดี้ เมอร์เรย์, กริกอร์ ดิมิตรอฟ, สเว็ตเลนา คุซเน็ตโซวา, ดาเนียลลา ฮันตูโชวา, ยานโก้ ทิปซาเรวิชขึ้นไปเป็นนักหวดระดับท็อป รวมถึง ‘จีโน่’ อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟอดีตเบอร์ 1 ของโลก ซึ่งปัจจุบันรั้งมือ 2 ของโลก, คริส อัศวพิมลพรผู้อำนวยการฝ่ายกอล์ฟของ BISA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักกอล์ฟระดับสูง เข้าร่วม ซึ่งในงานนี้ยังมีการมอบทุน 4 ทุน เป็นทุนละ 109,000 บาท ให้เยาวชนที่ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ไปเก็บตัวที่แคมป์ 11 วัน ที่สนามอัลไพน์ เทนนิส คลับ ที่ตั้งของสถาบันเทนนิสระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาและสัมผัสความเป็นมืออาชีพของเหล่านักกีฬอาชีพและระดับโลกแบบจริงๆ
โครงการ North Star Park คือ อสังหาริมทรัพย์และเมกะโปรเจกต์เชิงกีฬาแห่งใหม่ ย่านใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสำหรับนักกีฬา (BISA) ซึ่งถือสถาบันการศึกษานานาชาติที่ส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสมรรถนะสูงระดับโลก มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนและฝึกซ้อมแบบ 360 องศาให้นักเรียนที่มีแรงผลันดันก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพโดยไม่ต้องทิ้งการศึกษา ริเริ่มขึ้น โดย ‘ฟิลิปป์’ ที่มีวิสัยทัศน์ อยากจะใช้ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ เทคโนโลยี และการบริหารองค์กร มาพัฒนา North Star Park ให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านการเชื่อมโยง การศึกษา กีฬา และสุขภาวะ เข้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน
ฟิลิปป์ เปิดเผยว่า “North Star Park“ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนหรือการฝึกซ้อม แต่ตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่เยาวชนในช่วงวัย 12-18 ปี ให้ได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิต หล่อหลอมคุณลักษณะ และสร้างความมั่นใจในการก้าวไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยการเฉพาะการเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านกีฬา เรียกว่าจะเป็น 2 เส้นทางที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ โดย North Star Park จะประกอบไปด้วย โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์ฝึกเทนนิสระดับสูง ศูนย์ฝึกกอล์ฟระดับสูง ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและการกีฬา พื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะ (Wellness) การบริการและที่พัก (Hospitality) พื้นที่กีฬาสำหรับชุมชน และพื้นที่จัดกิจกรรมและอีเวนท์ ส่วนหลักสูตรที่เปิดหลักๆ จะมีเทนนิส และกอล์ฟ มีหลักหลักสูตรทันสมัย สอนทักษะสำคัญสำคัญ ที่สามารถนำมาปรับใช้ ทำงาน ทำสิ่งที่ชื่นชอบ กับโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งในอนาคตเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเติมหลักสูตรในชนิดกีฬาอื่นๆด้วยเช่นกัน
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการนี้ตนเชื่อว่าจะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และกีฬาที่สมบูรณ์แบบให้กับเยาวชน ซึ่งกีฬาจะสร้างวินัย เมื่อเด็กมีวินัย ก็จะต่อยอดไปทำได้ในอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง และเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนกรุงเทพฯให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและกีฬาในระดับภูมิภาค ทลายข้อจำกัดระหว่างการเรียนและการเล่นกีฬา ให้เด็กไทยได้ก้าวสู่เวทีกีฬาระดับโลก
‘จีโน่’ อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟอดีตเบอร์ 1 ของโลก และปัจจุบันเป็นมือ 2 ของโลก เปิดเผยว่า สิ่งที่ดีมากๆของโรงเรียนนานาชาติกกรุงเทพสำหรับนักกีฬา ก็ตือสร้างขึ้นมาเพื่อนักกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งก็จะไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไป อย่างตนเองตอนเด็ก เรียนโรงเรียนทั่วไป เข้า 7 โมงเช้า เลิก 3 โมงเย็น กว่าจะได้ซ้อมกอล์ฟก็ตอนเย็น มีเวลาน้อยมาก แต่ระบบที่ BISA มี จะบาลานซ์ทั้งเรื่องเรียนและกีฬาพอๆกัน ซึ่งก็เหมาะมากกับเด็กๆ ที่ชอบและมีความฝันในเส้นทางนักกีฬาอาชีพ ซึ่งระบบที่เอื้อแบบนี้ ตนเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สร้างเยาวชนไทยให้ก้าวมาเป็นนักกีฬาคุณภาพฝีมือระดับโลกได้อีกหลายคน
สำหรับ โรงเรียนนานาชาติ BISA มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์หลักของ North Star Park และ BISA
www.bisa.school, Line : @bisa.school Email : contact@bisa.school