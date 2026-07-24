"แอนเดอร์สัน" เซ็นสัญญา 5 ปี อวย "ซิตี" ราชาแห่งแมนเชสเตอร์

แมนเชสเตอร์ ซิตี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ประกาศคว้า เอลเลียต แอนเดอร์สัน มิดฟิลด์ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เรียบร้อยแล้ว มูลค่า 116 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,220 ล้านบาท)
แอนเดอร์สัน ย้ายสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ด้วยสัญญา 5 ปี สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2031 หลังการเจรจาซื้อ-ขายเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม และกลายเป็นนักเตะอังกฤษแพงสุดแทน จู๊ด เบลลิงแฮม จาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ไป รีล มาดริด 115 ล้านปอนด์ (ราว 5,180 ล้านบาท)
ระหว่างรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เขลซี ปิดดีล มอร์แกน โรเจอร์ส ตัวรุก แอสตัน วิลลา มูลค่า 117 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,300 ล้านบาท) ทำให้ แอนเดอร์สัน หล่นอันดับ 2
อดีตนักเตะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แซะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่ปรับร่วมเมืองทันที โดยประกาศว่า "เรือใบสีฟ้า" คือ ราชาแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ และเห็น ซิตี กวาดแชมป์มากกว่า ยูไนเต็ด ตั้งแต่เกิด (26-24 รวมคอมมูนิตี ชิลด์)
"มันคือ ดาร์บี แมตช์ ยิ่งใหญ่สุดของโลกแมตช์หนึ่ง เท่าที่ผมรู้ แมนฯ ซิตี คือ ราชาแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ มันน่าจะเป็นเกมที่สนุก แะผมทนรอไม่ไหวที่จะลงเล่นแมตช์แบบนั้น"
นิวคาสเซิลฯ สโมสรที่ปลอย แอนเดอร์สัน ไป ฟอเรสต์ ค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,570 ล้านบาท) เมื่อปี 2024 เพื่อปรับบัญชีตามกฎการเงิน (PSR) โดยไม่ระบุส่วนแบ่งการขายต่อ เท่ากับว่า "เจ้าป่า" ฟันกำไรเต็มๆ 81 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3.650 ล้านบาท)