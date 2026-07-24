“เฮอร์เบิร์ต” เปิด 11 อันเดอร์ ขึ้นนำลิฟกอล์ฟยูเคฯ รอบแรก

ลูคัส เฮอร์เบิร์ต ดาวเด่นจากทีม Ripper GC ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 11 อันเดอร์พาร์ 61 แบบไร้โบกี้ ขึ้นนำรอบแรกศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอมฯ ที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี ไบรสัน เดอแชมโบ โปรดังชาวอเมริกัน ตามหลัง 3 สโตรค
ศึก ลิฟกอล์ฟ ยูไนเต็ด คิงดอม พรีเซนเต็ดบาย เจซีบี 2026 มีนักกอล์ฟ 57 คนจาก 13 ทีม ลงแข่งขันที่สนามเจซีบี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,332 หลา พาร์ 72 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้ เปิดฉากรอบแรกปรากฎว่า ลูคัส เฮอร์เบิร์ต เปิดฟอร์มเยี่ยมหวด 11 อันเดอร์พาร์ 61 จาก 11 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว ถือเป็นสกอร์ดีสุดในการลงเล่นลิฟกอล์ฟแบบ 4 รอบของตัวเอง ตอกย้ำสถานะหนึ่งในนักกอล์ฟที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ หลังคว้าแชมป์ลิฟกอล์ฟ เวอร์จิเนีย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ลูคัส เฮอร์เบิร์ต ผู้เล่นทีม Ripper GC วัย 30 ปีจากออสเตรเลีย เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “สภาพสนามวันนี้ค่อนข้างแข็งทำให้เล่นยากขึ้นนิดหน่อย แถมยังมีลมพัดเปลี่ยนทิศไปมาด้วย แต่ผมก็ยังดีใจสุดๆ กับสกอร์ 61 นี้ ผมคิดว่าเมื่อคุณเคยผ่านประสบการณ์และทำผลงานได้ดีมาบ้าง คุณจะมีความมั่นใจว่าคุณทำมันได้จริง ผมรู้สึกดีที่ได้สัมผัสความรู้สึกของการขึ้นไปนำบนลีดเดอร์บอร์ดอีกครั้ง"
ทางด้าน ไบรสัน เดอแชมโบ กัปตันทีม Crushers GC หวด 1 อีเกิ้ลที่นหลุม 4 พาร์ 5 กับอีก 8 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบรอบแรกเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 ตามมาที่อันดับ 2 ด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำ 3 สโตรค นอกจากนี้ทั้งเฮอร์เบิร์ตและเดอแชมโบยังช่วยพาทีมตัวเองขึ้นไปอยู่บนหัวตารางประเภททีม โดย Ripper GC รั้งตำแหน่งทีมนำที่สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ จากผลงานของ มาร์ค ลิชแมน (68), คาเมรอน สมิธ (69) และทราวิส สมิธ Travis Smyth (71) ส่วน Crushers GC รั้งอันดับสองที่สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ โดย ชาร์ลส์ ฮาวเวลล์ เดอะ เธิร์ด และ อนิรบัน ลาฮิรี ที่ตีเข้ามา 68 รวมกับสกอร์ 64 ของเดอแชมโบ