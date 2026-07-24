“แบงคอกแบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์” จัดต่อเนื่องปีที่ 11

ธนาคารกรุงเทพโดย โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้แทนจากองค์กรผู้สนับสนุนหลัก เปิดโครงการ “แบงคอกแบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ 2026” กิจกรรมตอบแทนลูกค้าของธนาคารที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 กำหนดแข่งขัน ณ สนามระดับมาตรฐานและระดับพรีเมียมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ พร้อมรับโปรโมชันจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและลุ้นรางวัลพิเศษอีกมากมาย
ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือรางวัลโฮลอินวันรถยนต์ BYD SEALION 5 DM-I รวมถึงบัตรห้องพัก Dusit Thani Maldives, บัตรโดยสาร AirAsia เส้นทางสู่เวียดนาม, บัตร Caltex StarCASH และอุปกรณ์กีฬาจากแบรนด์ Mizuno สำหรับนักกอล์ฟฝีมือดีตีใกล้ธงทุกสนาม
สำหรับค่าสมัครเมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เริ่มต้น 1,600 บาท และแลกใช้คะแนน Thank You Rewards 999 คะแนน โดยแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2569 ณ สนามกอล์ฟในโซนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 7 สนามตลอดโครงการ อาทิ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ, เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส, เดอะ อาร์จี ศาลายา กอล์ฟ , เดอะ วินเทจ คลับ, สุวรรณ กอล์ฟ, ธนาซิตี้ คันทรี คลับ และสยามคันทรีคลับ กรุงเทพ
สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “แบงคอกแบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ 2026” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กันยายน 2569 ส่ง SMS สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยพิมพ์ BGOLF (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก * จำนวนผู้สมัคร ส่งมาที่ 4712008 และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) จำกัด 1 คน สามารถจองสิทธิร่วมแข่งขันได้สูงสุด 2 คนต่อสนาม ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokbank.com/creditcard หรือส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000