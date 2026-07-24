“เดลาฟวนเต” โค้ชแชมป์โลก ในวัย 65 กะรัตฟิตอย่างกับปีศาจ หุ่นล่ำบึ๊กจนแข้งรุ่นลูกต้องกราบ

แฟนลูกหนังเห็นแล้วต้องอึ้งและไม่เชื่อสายตาแน่นอน! เมื่อได้เห็นภาพความฟิตระดับปีศาจของ หลุยส์ เด ลา ฟวนเต เฮดโค้ชทีมชาติสเปน วัย 65 ปี ที่เพิ่งพาทัพ "กระทิงดุ" สเปน ผงาดแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
หลังมีภาพกล้ามแขน อันทรงพลัง และรูปร่างสุดลีนของเจ้าตัวในยิมกลายเป็นไวรัลสนั่นโลกออนไลน์ทันที ชนิดที่นักเตะอาชีพรุ่นลูกบางคนเห็นแล้วยังต้องอายจนรีบหลบตากันเป็นแถว ซึ่งเบื้องหลังหุ่นสุดโหดเกินวัยเกษียณนี้ ก็มาจากวินัยเหล็กล้วนๆ
ย้อนกลับไปในอดีต เจ้าตัวเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเข่าอย่างรุนแรง นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาปฏิวัติตัวเอง หันมาจริงจังกับการเวทเทรนนิ่ง เพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาช่วยปกป้องข้อต่อจนกลายเป็นรูทีนที่ขาดไม่ได้ โดยในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มงานวางแท็กติกคุมทีมซ้อม เด ลา ฟวนเต จะต้องเข้ายิมอัดเวทอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเป็นกิจวัตร พร้อมเสริมด้วยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และปีนหน้าผาจำลอง เพื่อรักษาความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความอึดของร่างกายเอาไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด
แม้แต่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างศึกฟุตบอลโลก ที่ผ่านมาที่ต้องอดนอนพักผ่อนเพียงแค่ 3-5 ชั่วโมงต่อคืน แต่กุนซือรุ่นปู่รายนี้ก็ยังยืนยันหนักแน่นว่า "ยิมคือสิ่งเดียวที่จะไม่ยอมตัดออกจากชีวิตเด็ดขาด"
แน่นอนว่านี่คือต้นแบบและแรงบันดาลใจชั้นดีให้คนทั่วไปรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ หันมาใส่ใจออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขของจริง