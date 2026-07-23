“เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น" มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียม

เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. หรือ SJM ผู้สนับสนุนหลักกอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ มอบโอกาสพิเศษสำหรับแฟนกอล์ฟร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคมนี้ ด้วยแพคเกจระดับพรีเมียม
เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการรับชมและเข้าร่วมการแข่งขัน SJM ได้จัดเตรียมแพคเกจโรงแรมระดับพรีเมียม 2 รูปแบบ เพื่อมอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับกิจกรรมในมุมมองที่เหนือระดับ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแข่งขันรอบโปรแอมกับโปรกอล์ฟระดับโลก หรือการรับชมการแข่งขันจากห้องรับรองวีไอพีพร้อมทัศนียภาพสนามกอล์ฟอันงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่ Lisboa Lounge แบบส่วนตัว โดยผู้ที่สนใจสามารถจองแพคเกจได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2569 (มีจำนวนจำกัด)
แพคเกจประสบการณ์ออกรอบโปรแอม
ช่วงเวลาเข้าพัก: 13-18 ตุลาคม 2569
ราคา: เริ่มต้นที่ 5,700++ ปาตากามาเก๊า สำหรับการเข้าพัก 2 คืน
รายละเอียดแพคเกจ:
•ห้องพักสุดหรูที่โรงแรม Grand Lisboa Palace Macau หรือ THE KARL LAGERFELD MACAU หรือ Palazzo Versace Macau
•อาหารเช้าสำหรับสองท่าน
•สิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับ 2 ท่าน
•สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโปรแอม 1 รอบ สำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน พร้อมสิทธิ์สำหรับผู้ติดตาม
•สิทธิ์เข้าใช้บริการภายในสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ สำหรับ 2 ท่านในรอบโปรแอม
•บัตรเข้าชมการแข่งขันพร้อมสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองวีไอพีที่ Lisboa Lounge (พื้นที่รับรองส่วนกลาง) สำหรับ 2 ท่าน
•บริการรถรับส่งระหว่างสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau
แพคเกจ Lisboa Lounge Experience
ช่วงเวลาเข้าพัก:14 – 18 ตุลาคม 2569
ราคา: เริ่มต้นที่ 4,988++ ปาตากามาเก๊า สำหรับการเข้าพัก 2 คืน
รายละเอียดแพคเกจ:
• ห้องพักสุดหรูที่ Grand Lisboa Palace Macau หรือ THE KARL LAGERFELD MACAU หรือ Palazzo Versace Macau
• อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
• บัตรเข้าชมการแข่งขันพร้อมสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองวีไอพีที่ Lisboa Lounge (พื้นที่รับรองส่วนกลาง) สำหรับ 2 ท่าน
• บริการรถรับส่งระหว่างสนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโรงแรม Grand Lisboa Palace Resort Macau
สิทธิพิเศษสำหรับการจองโดยตรง
ห้องพัก: รับบัตรกำนัลสำหรับใช้จ่ายในร้านค้ามูลค่า 200 ปาตากามาเก๊า ต่อท่าน (สำหรับการเข้าพักแต่ละครั้ง)
ห้องสวีท: รับบัตรกำนัลสำหรับใช้จ่ายในร้านค้ามูลค่า 300 ปาตากามาเก๊า ต่อท่าน (สำหรับการเข้าพักแต่ละครั้ง)
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้เข้าพักห้องสวีทที่ Grand Lisboa Palace Macau: เพลิดเพลินกับคานาเป้และเครื่องดื่มแบบเติมได้ไม่อั้นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. ทุกวัน) ที่ GLP Lobby Lounge
สนใจสำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจที่พักสำหรับการแข่งขัน SJM Macao Open 2026 กรุณาติดต่อหมายเลข +853 8881 8000 หรือเว็บไซต์ https://www.grandlisboapalace.com/en/offers/sjm-macao-open-2026-package