"ไทย" ประเดิมซ้อมมื้อแรกที่ลาว 2 นักเตะยืนยันไร้ปัญหาปรับตัว พร้อมล่าสามแต้ม บอลอาเซียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. ณ สนามซ้อม สนามกีฬาแห่งชาติหลัก 16 กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมหลังเดินทางถึง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก ที่จะพบกับ สปป.ลาว ในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายหลังจากเดินทางถึง
ก่อนการฝึกซ้อม ยศกร บูรพา กองหน้าทีมชาติไทย กล่าวว่า "ความพร้อมตอนนี้พร้อมมาก การมาที่ สปป.ลาว ไม่น่าจะต้องปรับตัวเยอะ อากาศจะคล้ายๆกับประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมมาเพื่อที่จะสู้กับสปป.ลาว ในเบื้องต้นไปแล้ว"
"จากที่ได้ดูเราไม่สามารถประมาททีมไหนได้เลย ต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อเอาชนะ สปป.ลาวให้ได้ เราต้องคุยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอาชนะให้ได้"
"ส่วน เอเชียนเกมส์ ก็ดีใจครับที่ได้เจอเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่น ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่พวกเราก็อยากเข้ารอบไปให้ลึกที่สุด เชื่อว่าเราจะไปได้ไกลพอสมควร"
"ความกดดันมีอยู่ เพราะเป็นรายการครั้งแรกของตัวผมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ อยากให้แฟนบอล มาเชียร์กันที่สนามกันเยอะๆ เจอกันในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ ใครไม่ได้มา ก็ฝากติดตามทาง ทรูวิชั่นส์ อยากให้ทุกคนมาเชียร์เยอะๆ พวกเราจะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านเราให้ได้"
ด้าน ณัฐพงษ์ สายริยา กองหลังทีมชาติไทย กล่าวว่า "ความพร้อมตอนนี้ประมาณ 80-90% เรามีเวลาซ้อมที่ สปป.ลาว อีก 2 ครั้งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุด สำหรับรายการนี้ เป็นรายการที่ยากนะ แต่พวกเรารวมตัวกันซ้อมและพยายามทำให้เต็มที่ที่สุด เป้าหมายสำหรับตัวผมก็อยากเป็นแชมป์ แต่ต้องดูกันนัดต่อนัด ไปเรื่อยๆ"
"สปป.ลาว เรามาเยือนเป็นเกมที่ยากแน่นอน ความสัมพันธ์ในทีมตอนนี้ น้องที่มาใหม่ หรือคนที่กลับมาติด มีความสนิทสนมและรู้จักกันอยู่แล้ว เพราะได้เจอกันในไทยลีก ส่วนสภาพอากาศไม่น่าจะมีปัญหา เพราะอากาศที่ไทย และ สปป.ลาว ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมาก ฝากแฟนบอลชาวไทยมาให้กำลังใจพวกผมเยอะๆ พวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ"
ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก พบกับ สปป.ลาว ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก 16 กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชั่น TrueVisions Now