"ลัลนา" ดวล 3 เซตล้มมือวาง 4 เทนนิส WTA250 ที่เช็ก

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มือ 82 ของโลก คว้าชัยในการแข่งขันรอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสอาชีพหญิง WTA250 รายการ "ปราก โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 283,347 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,528,960 บาท ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 23 ก.ค.69
ลัลนา ที่เจอศึกหนักกับ นิโคล่า บาร์ตันโคว่า มือ 44 โลก และมือวาง 4 ของรายการ จากสาธารณรัฐเช็ก สามารถสู้ได้อย่างสูสี โดยเฉพาะเซตสุดท้ายซึ่งพลิกสถานการณ์จากที่ตาม 1-5 เกม มาเสมอ 5-5 และ 6-6 ก่อนเอาชนะในการเล่นไทเบรก 2-1 เซต 7-6 (7-4), 3-6 และ 7-6 (8-6)
ลัลนา ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับ ดาเรีย สนีกูร์ มือ 54 โลก และมือวาง 8 ของรายการจากยูเครนต่อไป