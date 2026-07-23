"เมย์” แซงชนะสาวเวียดนาม เข้า 8 คนศึกใหญ่ขนไก่ไชน่าโอเพ่น

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ หญิงเดี่ยวมือ 7 ของโลก พลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเกมแรกไปก่อน กลับมาเอาชนะ เหงียน ทุยลินห์ มือ 21 ของโลก จากเวียดนาม 2-1 เกม 17-21, 21-16, 21-15 ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย แบดมินตัน ไชน่า โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปพบกับ เฉิน ยู่เฟย นักตบเจ้าถิ่น มือ 4 ของโลก
ด้าน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 20 ของโลก ต้องจอดป้ายที่รอบ 16 คนสุดท้ายหญิงเดี่ยว หลังปราชัยให้กับ ปูตรี กุสุมา วาดานี่ มือ 6 ของโลก จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 17-21, 14-21
ประเภทคู่ผสม “บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก เอาชนะ ยี ฮงเหว่ย กับ นิโคล กอนซาเลซ ชาน คู่มือ 10 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-19, 21-11 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบคู่จากญี่ปุ่น ยูตะ วาตานาเบะ กับ มายา ทากูชิ
ด้านหญิงคู่ "อันนา" นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด โชว์ฟอร์มร้อนแรง เอาชนะคู่แชมป์เจแปน โอเพ่น คิม ฮเยจอง กับ คอง ฮียอง คู่มือ 6 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-19, 21-9 ผ่านเข้ารอบไปดวลกับ คู่มือ 1 ของโลกจากจีน ตัน หนิง กับ หลิว เชงซู
ขณะที่ ชายเดี่ยว “อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 17 ของโลก สู้กับ ฉี ยู่ฉี มือ 1 ของโลก ได้อย่างสนุก โดยได้เกมแรกก่อน 21-17 ก่อนพ่ายเกมสอง 2-21 และมีอาการหน้ามืดระหว่างแข่งขันเกมสาม จำเป็นต้องถอนตัวหลังตามอยู่ 6-11 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบดังกล่าว