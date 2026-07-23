“เลสเตอร์“ จ่อปิดตำนาน ”คิง เพาเวอร์“ เร่ขาย 2 หมื่นล้านบาท

มีรายงานว่ากลุ่มเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ กำลังพิจารณาขายสโมสร ปิดตำนาน หลังเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเมื่อทศวรรษที่แล้ว
หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่า กลุ่มคิง พาวเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีม "จิ้งจอกสยาม" ได้ว่าจ้างวาณิชธนกิจจาก Citigroup ให้เข้ามาช่วยทาบทามและสำรวจความสนใจจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
ในขณะเดียวกัน Sky Sports รายงานว่ามีบริษัทจากตะวันออกกลางแห่งหนึ่ง (ซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อ) แสดงความสนใจที่จะเข้าซื้อสโมสร โดยที่ปรึกษาได้นำข้อมูลและรายละเอียดของสโมสรไปนำเสนอแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพหลายรายแล้ว
สื่อดังกล่าวรายงานว่า ราคาที่ คิง พาวเวอร์ตั้งไว้อยู่ที่ 450 -530 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท)
สถานการณ์ของเลสเตอร์ ซิตี้ โดยกลุ่มทุนไทยอาจกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากผ่านไปหนึ่งทศวรรษรวม 15 ปีเต็ม แต่ปัจจุบันต้องเผชิญปัญหามากมาย ถูกตัดแต้ม 6 คะแนน จากการผิดกฏการเงิน และผลประกอบการที่ขาดทุนถึง 71.1 ล้านปอนด์ต่อปี ซึ่งส่งผลให้สโมสรต้องลงไปเล่นในลีกวัน (League One) ในฤดูกาลที่จะถึงนี้