ฉาวแคมป์สิงโตคำราม แข้งยู-16 ซัดกันนัวเพื่อนยืนขำ-ตั้งกล้องถ่าย

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโลกโซเชียล หลังมีคลิปวิดีโอหลุด เผยพฤติกรรมสุดฉาวของเหล่านักเตะเยาวชนทีมชาติอังกฤษ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันอย่างรุนแรงบนเตียงนอนในโรงแรมระหว่างเก็บตัวทีมชาติ
รายงานระบุว่า หนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ เฮเซ่ กริมเวด ดาวรุ่งฟอร์มแรง จากอะคาเดมี่เชลซี ส่วนคู่กรณีอีกฝ่ายยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด
สิ่งที่ทำให้แฟนบอลรับไม่ได้ที่สุด คือ พฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ที่นอกจากจะไม่เข้าห้ามปรามแล้ว ยังพากันส่งเสียงเชียร์ หัวเราะชอบใจ และหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
จากเหตุการณ์นี้ แฟนบอลต่างออกมาจี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) ให้เร่งสืบสวนและลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด