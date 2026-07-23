"พิชญ์พงษ์-อนันต์นที" โค่นมือวาง 1 สุดมัน เด็กไทยเข้าชิงศึกคู่หวดแอลทีเอที เอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 3 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2569 ไฮไลท์เป็นเกมประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ และ อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ แข่งขันกับ เรวัน อมาราสิงเห จากศรีลังกา และ วิฮาน มุลูกุตลา จากอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ได้อย่างสนุก โดยเฉพาะในเซตสาม ซึ่งเป็นการดวลซูเปอร์ไทเบรกที่ดุเดือด ก่อนที่ พิชญ์พงษ์ กับ อนันต์นที จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้อย่างเฉียดฉิว
สรุปผลการแข่งขัน พิชญ์พงษ์ กับ อนันต์นที ชนะ 2-1 เซต 6-4, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 21-19 ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศทันที โดยจะชิงฯ กับ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ กับ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ที่ตัดเชือกชนะ เจสซี ชู กับ ดันเต้ หว่อง คู่มือวาง 3 จากฮ่องกง 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 5-7, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9
ทางด้านหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ วิมุตติญา พงษ์หนู กับ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 พลิกจากที่แพ้เซตแรก กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะคู่มือวาง 4 วาร์วารา คูไวต์เซวา กับ หว่าน เย่ว จากฮ่องกง 2-1 เซต 4-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างหวุดหวิด วิมุตติญา กับ อาร์ภรนันท์ จะชิงฯ กับ กฤษณา รอดประเสริฐ จากไทย ที่จับคู่กับ อลิซ คาร์โดซี จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ที่ตัดเชือกชนะคู่มือวาง 2 ซาง ยุก ยิง จากฮ่องกง กับ จาง เจียอี้ จากจีน 2-0 เซต 6-4 และ 7-5
ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 3) แพ้ เรวัน อมาราสิงเห (วาง 1-ศรีลังกา) 3-6, 0-1 Ret. (เจ็บกล้ามเนื้อท้อง), มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ แพ้ มาค ซู (4-มาเลเซีย) 3-6, 3-6
ส่วนหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (วาง 1) แพ้ จาง เจียอี้ (5-จีน) 4-6, 1-6, ซาง ยุก ยิง (2-ฮ่องกง) ชนะ อลิซ คาร์โดซี (3-ออสเตรเลีย) 6-1, 6-3