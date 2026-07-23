"ฮีต" อ้างผิดพลาดทางเทคนิก หลุดงานเปิดตัว "คิงเจมส์"

ไมอามี ฮีต ทีมบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) อ้างเกิดความผิดพลาด กรณีลิงค์หลุดเกี่ยวกับ "เลอบรอน เจมส์ แถลงข่าวเปิดตัว" วันที่ 27 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ทั้งๆ ผู้เล่นยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคต
โฆษกของแฟรนไชส์ ชี้แจงต่อ แชมส์ ชาราเนีย ผู้สื่อข่าว "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" วันอังคารที่ผ่านมา (21 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ทีมงานฝ่ายโซเชียล มีเดีย กำลังเตรียมตัวถึงความเป็นไปได้ว่า เลอบรอน จะเซ็นสัญญา และโพสต์ลิงค์บนช่อง "ยูทูบ" โดยไม่เจตนา ก่อนลบทิ้ง
ปัจจุบัน "คิงเจมส์" กลายเป็นฟรีเอเจนต์แบบไม่มีเงื่อนไขครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2018 และกำลังพิจารณาข้อเสนอจากทีมต่างๆ ตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคาดว่า คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส, ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส และ ฮีต เป็นตัวเต็ง
ด้าน ริช พอล เอเยนต์ส่วนตัวของ เลอบรอน สังกัด "คลัทช์ สปอร์ตส" เผยว่ายังไม่ทราบว่า เมื่อไร ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 4 สมัย จะตัดสินใจว่าจะเล่นทีมไหนฤดูกาล 2026-27
ขณะที่ แพ็ท ไรลีย์ ประธาน ไมอามี เปรยทั้งตนและ ยานนิส อันเตโตคุมโป ฟอร์เวิร์ดป้ายแดง ต่างยินดีต้อนรับ เลอบรอน วัย 41 ปี กลับสู่ทีม
นัมเบอร์วันดราฟต์ 2003 เข้าสู่ซีซันที่ 24 ของอาชีพ โดยคว้าแชมป์ 2 จาก 4 สมัยของอาชีพ ตลอดระยะเวลา 4 ซีซัน ที่ไมอามี