"ฮัดสัน" นำทีมชาติไทยออกเดินทางสู่ สปป.ลาว เตรียมประเดิมศึกอาเซียน คัพ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รวมตัวกันเพื่อเตรียมออกเดินทางไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก พบกับ สปป.ลาว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 นี้
การเดินทางครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน พร้อมด้วย 24 นักกีฬา ที่ฝึกซ้อมกับทีมมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
ก่อนการเดินทาง แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า "อย่างแรกเรามีนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคน เป้าหมายหลัก คือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจในแนวทางการเล่นพร้อมกันหมดทุกคนก่อน อย่างที่สอง คือสภาพร่างกายของผู้เล่นแต่ละคน ที่มาจากสโมสร ที่มีแผนปรีซีซั่นแตกต่างกัน เราพยายามทำให้นักกีฬาพัฒนาเรื่องระบบฟิตเนสให้ มากที่สุด และ ตอนนี้ ก่อนเจอกับ สปป.ลาว ก็ไม่มีปัญหาอะไร และถือว่าพร้อมดี"
"ในระหว่างที่เราทำการแข่งขัน เป้าหมายก็คือแมตช์ฟิตของนักกีฬาในแต่ละเกมที่ต้องพัฒนา ตัวผมประทับนักกีฬาในทีมชุดนี้ทุกคนมาก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้อง นักเตะหน้าใหม่ ที่ทำออกมาได้ดี และสร้างความประทับใจให้กับผมได้เป็นอย่างมาก เป้าหมายตอนนี้คือการเก็บชัยชนะเหนือ สปป.ลาว ในเกมแรก และพัฒนาต่อไป ในแต่ละเกม"
"อย่างที่ทุกคนรู้ว่าก่อนเข้าแคมป์ สภาพร่างกายนักกีฬาจะเข้มข้นน้อยกว่าชาติอื่นๆ ที่เตรียมตัวมาก่อน มีบางชาติที่เตรียมทีมนานกว่า และมีเกมอุ่นเครื่อง แต่ในแคมป์นี้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ทุกคนทำให้ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะไปได้ดี เพราะทุกคนพยายามผลักดันตัวเอง และสร้างสภาพร่างกายให้ไปได้สูงขึ้นถึงระดับที่คาดหวัง ช่วงนี้เป็นช่วงปรีซีซั่น เรื่องสภาพร่างกายก็ต้องพัฒนาฟิตเนส ไปตามธรรมชาติในกระบวนการปรีซีซั่นอยู่แล้ว"
ด้าน สารัช อยู่เย็น กองกลางทีมชาติไทย กล่าวว่า "ผมคิดว่าหลักตือเรื่องสภาพร่างกาย เพราะอย่างที่ทราบ เราเก็บตัวหลังทีมอื่นเขา แต่คิดว่าตลอดเวลาที่อยู่ในแคมป์ โค้ชก็ใส่เรื่องพลกำลังให้กับเราอย่างเต็มที่ อยู่ในช่วงที่ดีของพวกเรา ในเรื่องของสภาพร่างกาย เราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ"
"ผมคิดว่ามันไม่ใช่รายการที่ง่ายอยู่แล้ว ทุกทีมก็มีคุณภาพ ฟุตบอลอาเซียน ก็มีปัจจัยค่อนข้างเยอะ การเดินทางรวมถึงแฟนบอล อาจจะแตกต่างจากรายการอื่นๆ ศักดิ์ศรีของแต่ละประเทศ ก็เป็นความยากของการแข่งขัน ผมว่าแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างแข่งขันฟุตบอลลีก มันก็ดีสำหรับนักกีฬา แต่ขยับมาจากหลังจบซีซั่นก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกาย มันก็คนละแบบทั้งนี้ทั้งนั้น ในฐานะนักฟุตบอลก็ต้องปรับตัวและพยายามดูแลร่างกายตัวเอง พอถึงทัวร์นาเมนต์ก็ไม่มีข้ออ้าง ต้องทำเต็มที่ ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด ผมว่า นักฟุตบอลหลายคนก็มีคุณภาพ ทั้งน้องๆ ที่เข้ามา คนที่กลับมาติดอีกครั้ง ก็มีคุณภาพ อยู่ที่เราจะปรับเข้าหากัน และทำตามวิธีการที่โค้ชต้องการได้มากน้อยแค่ไหน ดูไปทีละนัดดีกว่า ฟุตบอลมันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขในทุกๆนัดอยู่แล้ว ถ้าเราทำได้ดีก็พยายามรักษาตรงนั้นไว้ ส่วนที่มีข้อผิดพลาดหรือทำได้ไม่ดี ก็ต้องแก้ไขไปทีละนัด ผมคิดว่าน้องๆมีความกระหายอยากจะเล่นและโชง์ผลงานออกมา ตอนนี้ก็ต้องมองเกมกับ สปป.ลาว ซึ่งต้องเก็บชัยชนะให้ได้"
ขณะที่ มานูเอล ทอม เบียร์ห กองหลังทีมชาติไทย กล่าวว่า "ในแคมป์ผมเห็นว่าเรามีความเป็นทีม บรรดานักเตะดาวรุ่งต่างก็พยายามมาหยอกล้อกับผม และมันก็สนุกมาก ผมคิดว่าการละลายพฤติกรรมอะไรมากแล้ว เราเหลือเวลาซ้อมอีกสองครั้งก่อนเกมแรก เรามองโลกในแง่ดี ในการออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ได้ดี"
"ในความคิดผม การเล่นให้ทีมชาติไม่ได้สำคัญว่าจะเป็นรายการไหน แต่เราทุกคนได้รับเกียรติมา นักเตะทุกคนก็เช่นกัน เราพร้อมตะทำเพื่อชาติเพื่อเสื้อตัวนี้ อย่างเต็มที่ ก็หวังเหมือนกันว่า แฟนบอลจะมาสนับสนุนพวกเราเช่นเดิม เราจะทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในทัวร์นาเมนต์นี้ และมาเชียร์พวกเรา"
"เรื่องเงื่อนไขต่างๆ สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ ผมคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ ทุกทีมต้องเล่นในเงื่อนไขเดียวกัน เราไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้ ที่ผ่านมา เรามีทั้งช่วงเวลาที่ต้องซ้อมในอากาศร้อน 40 องศา หรือเจอฝน ในช่วงก่อนหน้านี้ ในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีข้ออ้างอะไร เราต้องใส่ทุกอย่างลงไปในสนาม ผมไม่คิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นปัญหา"
ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดแรก พบกับ สปป.ลาว ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก 16 กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชั่น TrueVisions Now