"รถถัง" จูบปาก ONE เซ็นสัญญาคัมแบ็คขึ้นสังเวียน เป้าหมายทวงคืนความยิ่งใหญ่

รถถัง จิตรเมืองนนท์ กลับมาร่วมงานกับ ONE Championship อีกครั้ง หลังเคลียร์ทุกอย่างลงตัว พร้อมเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายในการพา "ดิ ไอรอนแมน" กลับมาโด่งดังในระดับโลกอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง ONE Championship องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลก กับ สมจิตร แว่นแก้ว หัวหน้าค่าย และโปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่ายจิตรเมืองนนท์ รวมถึง "ซ้อเอ๋" สุนทรี โลหะพืช, "บิ๊กปลาย" จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธานวัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย และตัวของ รถถัง จิตรเมืองนนท์
ทั้งนี้งานแถลงข่าวดังกล่าวสรุปใจความได้ว่า ONE จะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงเซ็นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการกับตัวของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ในการคัมแบ็คกลับมาขึ้นชกในองค์กรระดับโลกแห่งนี้อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพาเจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" ทวงคืนความยิ่งใหญ่ ให้กลายเป็น "ไอคอน" ระดับโลก
โดย รถถัง จิตรเมืองนนท์ จะคัมแบ็คขึ้นชกอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ในศึกประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ 30 ปีค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ณ ไอคอนสยาม ซึ่งจะเป็นรูปแบบการชก 3 ยก
ขณะเดียวกันในช่วงปลายปีนี้คาดว่า "รถถัง" จะคัมแบ็คขึ้นชกในรายการของ ONE Championship อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนจะเป็นไฟต์ไหน แฟนๆ ต้องรอติดตามกันต่อไป