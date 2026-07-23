NEXZTER BRIC Superbike ยกระดับสู่ทัวร์นาเม้นท์ความเร็วระดับเอเชีย ระเบิดศึกสนาม 2 ปลายเดือนนี้

ศึกซูเปอร์ไบค์เบอร์หนึ่งของไทย "เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2026" ประกาศพลิกโฉมจากทัวร์นาเมนต์ระดับท้องถิ่นและ National Championship มุ่งสู่การเป็น International Racing Platform รายการสำคัญของเอเชีย หลังจบสนามแรกด้วยมาตรฐานการแข่งขันที่สูงลิ่ว ดึง “ฮอร์เก นาร์บาโร” นักบิดโมโตทูชาวสแปนิชตบเท้าสร้างโปรไฟล์ ล่าสุดเผยตารางคะแนนสะสมระอุทุกคลาส เตรียมระเบิดความมันส์ต่อเนื่องในสนามที่ 2 ปลายเดือนก.ค.นี้
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2026 (NEXZTER BRIC Superbike Championship) เตรียมดวลความเร็วสนาม 2 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า " สนามช้างฯ ในฐานะโปรโมเตอร์รายการ เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ มุ่งยกระดับไปไกลกว่าการชิงแชมป์ประเทศไทย โดยตั้งเป้าให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมาเราได้เห็นนักบิดต่างชาติมากมายลงทำการแข่งขัน รวมถึงในปีนี้ยังมีนักบิดดีกรีระดับโลกจากเวที Moto2 และ WSBK มาร่วมดวลคันเร่ง เชื่อว่าจะส่งผลให้มาตรฐานการแข่งขันถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถือเป็นกำไรของแฟนมอเตอร์สปอร์ต และเป็นโอกาสทองที่นักแข่งไทยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติ โดยไม่ต้องออกไปแข่งขันต่างประเทศ”
หลังผ่านสนามแรกของฤดูกาลด้วยการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นทุกคลาส ส่งผลให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ระอุตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล และทำให้ทุกทีมต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อกอบกู้คะแนนสะสมขึ้นมา และรักษาพื้นที่ของตัวเองในกลุ่มหน้า ซึ่งในสนามที่ 2 จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าใครจะรักษาฟอร์มได้ต่อเนื่อง และใครจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์ได้
ทั้งนี้ ในปีนี้ยังได้ขยายความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาค โดยบุกตลาดใหญ่ของเอเชียอย่างประเทศจีน จับมือกับ MFZ Racing ในฐานะพันธมิตรระยะยาว พร้อมเดินหน้าขยายฐานผู้ชมสู่ประเทศจีนเต็มรูปแบบ ผ่านแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Douyin, Weibo, iQIYI และ Huya ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับจาก National Championship สู่การเป็นหมุดหมายสำคัญของเอเชีย
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่สนามที่ 2 สถานการณ์บนตารางแชมเปียนชิพของรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี จ่าฝูงเป็น ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลียนจาก สวิฟท์ โกรว เรซซิ่ง ทีม เก็บชัยชนะในสนามแรกและขึ้นนำตารางคะแนนสะสม ด้วยคะแนนทั้งสิ้น 25 แต้ม ตามด้วย ชญากร แซ่อ๋อง นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ทีม และ ปัญจพล จรุงกิจกูล จาก เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีมในอันดับ 2-3 ตามหลังคนละ 5 และ 9 คะแนนตามลำดับ
ส่วนในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล จาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม นำเป็นจ่าฝูงมีทั้งสิ้น 25 คะแนน เหนือ ออ ปิตะบุตร จาก คอร์ มอเตอร์สปอร์ต ไทยแลนด์ อันดับ 2 อยู่ 5 คะแนน ตามด้วย เอเดน ท้าว นักบิดอเมริกันจาก สาวิตา ทีม เอเชีย ในอันดับ 3 ตามหลัง 9 คะแนน
ด้าน “โอม” ภวัต จิตต์สว่างดี พระเอกหนุ่มจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ที่พลาดโพเดียมจากสนามแรก จะเดินหน้าลงไล่ล่าผลงานต่อในสนามนี้ เช่นเดียวกับ อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังอย่าง “แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ก็พร้อมแก้มือเพื่อเอาชนะใจตัวเองอีกครั้ง
หนึ่งในไฮไลต์จากสนามแรกซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนๆ อย่างมากคือการแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ภายใต้การต่อสู้อย่างสุดมันส์ของดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส และดาวบิดระดับโลกอย่าง ฮอร์เก นาร์บาโร นักบิดโมโตทูชาวสแปนิชที่ลงแข่งขันให้กับ อีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม ซึ่งท้ายที่สุด “มิกซ์-ธนัช" พิสูจน์ตัวเองบดเอาชนะมาได้
หลังผ่านสนามแรก “มิกซ์-ธนัช" รั้งจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพของรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี มีทั้งสิ้น 25 คะแนน เหนือ นาร์บาโร อันดับ 2 อยู่ 5 คะแนน โดยดาวบิดสแปนิชกลับไปแข่งขันใน โมโตทู ส่วนอันดับ 3 เป็นของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ จาก โปร ฮอนด้า สิทธิผล อาชิ ตามหลัง 9 คะแนน
ส่วนสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี เป็นอีกรุ่นที่สู้กันสนุกไม่แพ้ โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เพราะต้องตัดสินแชมป์กันเพียงเสี้ยววินาที ที่หน้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย
โดยผู้ชนะสนามแรกอย่าง “เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยวัยย่าง 16 ปี จาก โปร ฮอนด้า สิทธิผล อาชิ รั้งจ่าฝูงด้วยคะแนนทั้งสิ้น 25 แต้ม เหนือ คู่แข่งคนสำคัญอย่าง "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง ดาวรุ่งฝีมือดีอีกคนจาก เรย์บริก ทูราโน ฮอนด้า ทีซีเค เรซซิ่ง ทีม ที่บดกันอย่างสุดม้นส์จากสนามแรกเพียง 5 แต้มเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 ได้แก่มือเก๋าอย่าง "เติ้ล" พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง นักบิดมากประสบการณ์จาก ยามาฮ่า สปีด800 ยัวซ่า เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 9 คะแนน
ร่วมเชียร์และลุ้นแชมป์ประเทศไทย โดยซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าทางขึ้น Grandstand สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่นั่งแกรนด์สแตนด์ ราคา 100 บาท / 1 วัน, บัตร VIP ราคา 500 บาท / 1 วัน (จำหน่ายบัตรเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น)
ผู้ถือบัตรยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรม “Chang International Circuit Friend Plus” ไม่ว่าจะเป็นบัตร VIP โค้ง 12, Paddock Pass และ Pit Lane Walk เพื่อเข้าชมโมโตจีพี 2027 พร้อมโอกาส Meet & Greet กับนักบิดระดับโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram และ BRIC Superbike 2026